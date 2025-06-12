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Ринтик раскрывает подробности заказного убийства 26-летней давности

Ринтик из «Хади Такташа» вернулся в Казань

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Ринат Фархутдинов, осужденный пожизненно за участие в группировке, дал показания по делу об убийстве, произошедшем 26 лет назад. Для этого его перевели из колонии особого режима в казанское СИЗО.

Московский райсуд Казани рассматривает новое дело Фархутдинова, который в свое время был лидером «бригады киллеров» ОПГ «Хади Такташ». В суде также находятся его предполагаемые сообщники — Вадим Сошников и Рафаиль Хамдеев, которые, по версии следствия, заказали убийство казанского предпринимателя Олега Палутина.

Согласно версии следствия, мотивом убийства стала ревность: Хамдеев подозревал, что Палутин состоял в интимной связи с его девушкой. Они договорились с Сошниковым, чтобы тот через Фархутдинова организовал убийство. Убийство было совершено 28 января 1999 года. Киллер Анатолий Новицкий подкараулил Палутина у его дома и застрелил его.

Фархутдинов сообщил следствию, что действовал совместно с Новицким. Он рассказал, как они планировали убийство и получали деньги после его совершения. Сошников, в свою очередь, утверждал, что не планировал убийства, а хотел только припугнуть Палутина. Хамдеев же на допросе заявлял, что деньги передавал Сошникову для возврата долга Палутина.

Этот процесс — не первый случай, когда Фархутдинов дает показания. В 2021 году его показания привели к обвинению другого человека, хотя позже он заявил, что был обманут правоохранителями.

Источник: Вечерняя Казань

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