Рэпера Scally Milano задержали на концерте в Казани
В Казани на концерте в клубе Werk, расположенном на улице Тукай, задержали российского рэп-исполнителя Scally Milano. Настоящее имя музыканта — Даниил Дмитриев. Причины задержания пока не раскрываются. Инцидент произошёл вечером 14 февраля. Очевидцы сообщают, что артиста увели со сцены во время выступления. Сейчас правоохранители проводят необходимые следственные действия.
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