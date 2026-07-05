Рэпера Scally Milano задержали на концерте в Казани

В Казани на концерте в клубе Werk, расположенном на улице Тукай, задержали российского рэп-исполнителя Scally Milano. Настоящее имя музыканта — Даниил Дмитриев. Причины задержания пока не раскрываются. Инцидент произошёл вечером 14 февраля. Очевидцы сообщают, что артиста увели со сцены во время выступления. Сейчас правоохранители проводят необходимые следственные действия.