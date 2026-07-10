Криминал

Прокуратура проверяет гибель подростка на воде в Алексеевском районе

Служба новостей Автор статьи
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В Татарстане утонул 15-летний мальчик. Трагедия случилась днем 10 июля у реки Курналки на окраине села Сухие Курнали. пишет Вести Татарстан.

Подросток плавал в необорудованном для купания месте вместе с другими детьми. Очевидцы извлекли его из воды и передали врачам, но спасти ребенка не удалось.

На место выехал прокурор Алексеевского района Фаргат Шайхаттаров. Организована процессуальная проверка, ее ход контролирует районная прокуратура.

Ранее в Набережных Челнах в Каме утонул еще один 15-летний подросток. Тот участок тоже не был предназначен для купания. Тело нашли в двух метрах от берега на глубине пяти метров.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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