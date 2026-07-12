Криминал

Напавшего на продавщицу в цветочном казанца задержали

Служба новостей Автор статьи
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В Казани задержали мужчину, напавшего на продавщицу в цветочном магазине в поселке Юдино. Об этом сообщили в МВД по Татарстану. Вместе с ним задержан и его подельник. сообщает Вести Татарстан.

Видео, на котором мужчина избивает продавщицу, появилось в соцсетях. Там же сообщалось о других хулиганских выходках, совершенных этой парой в торговых точках.

Личности дебоширов установили и задержали. Ими оказались местные жители 1978 и 1993 годов рождения.

В отношении одного из них составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») и возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»). Второй участник привлечен к административной ответственности по той же статье.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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