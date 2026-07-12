МВД Казани проверяет видео с издевательствами мужчины над ребенком

В Казани полиция проводит проверку по факту публикации видеозаписи, на которой мужчина избивает маленького мальчика. Ролик появился в одном из городских интернет-сообществ. По данным соцсети, инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Назарбаева. об этом сообщает Татар-информ.

На кадрах видно, как агрессивный мужчина, предположительно отец ребенка, наносит ему удары, швыряет на асфальт, замахивается и пытается пнуть по голове. За происходящим наблюдал прохожий. Сначала он смотрел на сцену, затем агрессор направился в его сторону, и очевидец исчез из кадра. После этого мужчина вернулся к мальчику и продолжил избиение.

Полная версия видео не публикуется из этических соображений, но материал уже передан в правоохранительные органы. В УМВД России по Казани сообщили, что запись выявлена в ходе мониторинга соцсетей. «Неизвестный мужчина в ходе конфликта нанес удары несовершеннолетнему во дворе дома в Вахитовском районе. Проводится проверка, по результатам примут процессуальное решение», — уточнили в ведомстве.