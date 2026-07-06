Криминал

Глава СКР потребовал возбудить дело против судьи из Казани Марселя Гафарова

Служба новостей Автор статьи
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Мировой судья участка №4 по Московскому району Казани Марсель Гафаров может стать фигурантом уголовного дела. С соответствующим представлением в Высшую квалификационную коллегию судей России обратился председатель СКР Александр Бастрыкин. Как сообщили источники, Гафарова подозревают в превышении должностных полномочий, когда он возглавлял отдел уголовного розыска МВД Татарстана.

Уголовное дело, по некоторым данным, было возбуждено более полугода назад в отношении неустановленных лиц, подозреваемых в организации незаконных оперативно-разыскных мероприятий. Подробности не раскрываются, однако, по информации источников, следователи намерены проверить причастность к этим действиям действующего мирового судьи.

Марсель Гафаров был избран на должность мирового судьи Госсоветом Татарстана в декабре 2023 года сроком на три года. За год до этого он уволился с поста начальника «убойного» отдела управления угрозыска МВД Татарстана. В уголовном розыске он прослужил двадцать лет, участвовал в раскрытии многих резонансных дел, в том числе занимался разработкой группировок «Кусковские» и «Мамшовские» в Нижнекамске. Адвокат в интересах фигурантов последней пыталась подставить Гафарова, предложив взятку в 1 млн рублей, но сама оказалась за решеткой. Коллеги считали полковника Гафарова крепким профессионалом.

По данным источников, на прошлой неделе мировой судья получил звонок из Москвы с приглашением на заседание ВККС, после чего принял решение уйти на СВО.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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