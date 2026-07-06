Дмитрию Темникову, бывшему старшему помощнику прокурора Советского района, грозит 12 лет строгого режима. Гособвинение запросило для него максимальный срок и штраф в 7 миллионов рублей. По версии следствия, Темников должен был передать взятку за отсрочку ареста счетов казанского бизнесмена. За это он получил 180 тысяч рублей, из которых 30 тысяч оставил себе. Также он рассчитывал на 500 тысяч рублей за помощь в возбуждении уголовного дела по отказному материалу. Гособвинитель потребовал лишить его классного чина «младший советник» и запретить работу в госорганах на 10 лет. Приговор вынесет Вахитовский районный суд Казани.