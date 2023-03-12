С 13 марта за этот предмет в авто начнут лишать прав и забирать СТС: ГИБДД будет проверять всех подряд

С 13 марта в России начнутся массовые проверки водителей

Российским автомобилистам рассказали об определенном предмете в автомобиле, за который будут не только лишать прав, но и забирать главный документ на машину. Сотрудники ГИБДД будут проверять всех водителей, у которых найдут такой предмет. А не заметить его представителям ведомства будет сложно, сообщает PRIMPRESS.

По словам специалистов, более внимательными на дорогах в ближайшее время придется быть всем автомобилистам. Сотрудники дорожной полиции будут обращать внимание на определенные детали в машинах. А установить нарушение им помогут специальные устройства.

Отмечается, что наказывать будут тех водителей, из автомобилей которых доносится сильный шум. Несмотря на то что еще не во всех российских регионах наступила весна, многие автомобилисты уже настраиваются на весенний лад, начинают ездить с открытыми окнами и включают музыку в машине на полную громкость.

Помимо этого, нередко водители устанавливают в свой транспорт дополнительный глушитель или же делают тюнинг изначального. За счет этого авто звучит гораздо громче, и на это в ближайшее время будут обращать внимание автоинспекторы.

Сотрудникам ГИБДД будут помогать устройства, которые называют шумомеры. Если исходящий от автомобиля звук превышает по своей громкости 95 децибел, владельца машины ждет серьезное наказание. Если нарушение зафиксируют впервые, можно будет отделаться штрафом, но на второй раз водителя лишат прав на срок до трех месяцев, а также заберут у него свидетельство о регистрации транспортного средства, которое в народе сокращенно называется СТС.