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Займ на карту любого банка за 15 минут

Михаил Светлов Автор статьи
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Перевод на банковскую карту стал основным способом получить заёмные деньги. Наличные в офисе и переводы через кассу отошли на второй план, а вместе с ними исчезла привязка к графику работы. Оформить займ на карту можно из дома, и эксперты советуют заранее разобраться, как устроено зачисление.

Как деньги попадают на карту

Перевод идёт не «из компании в банк», а через платёжную систему. Микрофинансовая организация отправляет распоряжение, система обрабатывает его и передаёт банку-получателю, который зачисляет сумму на счёт, привязанный к карте.

Отсюда и фраза «карта любого банка»: конкретный эмитент значения не имеет, важна поддержка перевода платёжной системой. Требования при этом остаются:

  • карта оформлена на имя заёмщика;

  • срок действия карты не истёк;

  • карта не заблокирована и не имеет ограничений по входящим операциям;

  • реквизиты введены без ошибок.

Совпадение имени владельца карты и заёмщика — не придирка, а условие законной выдачи. Деньги передаются стороне договора, поэтому карта родственника или знакомого не подойдёт даже при полном согласии владельца.

Отдельный вопрос — виртуальные и предоплаченные карты. Принимают их не все компании: по таким продуктам сложнее подтвердить владельца, поэтому возможность уточняют до подачи заявки.

Реквизиты вводят один раз, а при повторных обращениях карту обычно можно выбрать из сохранённых — при условии, что она по-прежнему действует.

От чего зависят эти 15 минут

Пятнадцать минут — типичный, а не гарантированный срок. Он складывается из нескольких этапов, и на каждом возможна задержка.

На фактическое время влияют:

  • скорость заполнения анкеты и корректность введённых данных;

  • прохождение автоматической проверки: спорные заявки уходят на дополнительный контроль;

  • регламент платёжной системы;

  • политика банка-получателя, который зачисляет средства по своим правилам;

  • технические работы на стороне банка или системы переводов.

Первые два пункта заёмщик контролирует, остальные — нет. Поэтому корректно говорить, что решение приходит за минуты, а зачисление обычно происходит в тот же период, но иногда занимает до одного рабочего дня.

Влияет и время подачи. Автоматика работает круглосуточно, поэтому решение приходит и ночью, а вот межбанковский перевод в отдельных случаях завершается только утром следующего дня.

Когда оформляют микрозаймы онлайн, аналитики советуют не подавать повторную заявку, если деньги не пришли мгновенно. Дублирование создаёт вторую проверку и вторую сделку, а не ускоряет первую. Разумнее проверить статус в личном кабинете и уточнить его в поддержке.

Сколько стоит и как вернуть

Способ получения на стоимость не влияет: цена займа определяется ставкой и сроком, а не тем, куда пришли деньги. Ставка по потребительскому займу не превышает 0,8% в день, а по краткосрочным договорам до года проценты, неустойки и прочие платежи вместе не превышают 100% суммы займа.

Проверка кредитора при этом остаётся обязательным шагом: легальная компания внесена в государственный реестр МФО Банка России, и убедиться в этом можно бесплатно на сайте регулятора.

Ориентироваться стоит на полную стоимость займа (ПСК) — итоговую цену денег со всеми обязательными платежами. Она указана в индивидуальных условиях, которые подписывает заёмщик, и именно этот документ имеет силу, а не рекламное объявление.

Просрочка меняет расклад быстро: к процентам добавляется неустойка, а сведения о задержке передаются в бюро кредитных историй и учитываются при следующих обращениях. Если понятно, что к дате платежа денег не будет, разумнее написать кредитору заранее и обсудить продление, если оно предусмотрено договором.

Возврат чаще всего проходит той же картой через личный кабинет. Досрочное погашение доступно всегда: в течение четырнадцати дней после получения денег займ разрешено закрыть без предварительного уведомления, заплатив проценты только за фактические дни пользования, а комиссию за досрочный возврат кредитор взимать не вправе.

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Материал носит информационный характер и не является индивидуальной финансовой рекомендацией.

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