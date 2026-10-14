Полезное

Второй рукой по мошенникам: взрослые дети защищают счета пожилых родителей

Служба новостей Автор статьи
Чаще всего сервис «второй руки» для одобрения к...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

Подписаться на Дзен.канал

Чаще всего сервис «второй руки» для одобрения крупных операций доверенным лицом россияне подключают пожилым родителям (50%), выяснили аналитики ВТБ. При этом в 7 из 10 случаев защитниками для своих родителей становятся молодые люди 18–25 лет, из них больше половины – женщины.

Исследователи ВТБ провели опрос клиентов, подключивших сервис «второй руки» и узнали, как часто женщины и мужчины пользуются этой бесплатной услугой, для кого и с какой целью. Выяснилось, что россияне используют сервис для того, чтобы сохранить от мошенников деньги родителей, своих детей (34%) и супругов (29%). Интересно, что детям дополнительную защиту чаще подключают женщины (54%), а вот мужчины в основном становятся помощниками для своих родителей (60%) и жен (38%).

Кого берут под защиту россияне, зависит от того, к каком поколению принадлежит «защитник». Клиенты-доверенные лица в возрасте 25–54 лет чаще других подключают сервис детям (45%), молодые люди (18–24 года) – родителям (71%) и друзьям (29%), старшие клиенты (55+ лет) – супругам (48%). В 9 случаях из 10 сервис активируют по инициативе помощника.

Среди основных мотивов пользоваться услугой, которые назвали клиенты, риск мошенничества (46%), забота о близком (43%), подстраховка при потере телефона или карты (28%) и помощь менее финансово грамотному близкому (26%)*.

Как ранее выяснили в ВТБ, 70% клиентов банка, которые пользуются сервисом «второй руки», старше 60 лет. 69% клиентов банка, подключивших услугу, держат на счетах до 2 млн рублей, 26% — от 2,5 млн рублей и 2% — от 15 млн рублей.

Сервис «второй руки» стал обязательным для банков с 1 сентября 2025 года. Он позволяет доверить контроль над банковскими операциями родственнику или другу, который сможет подтверждать или отклонять денежные переводы и другие операции, если они покажутся ему подозрительными. Сумма, от которой нужно одобрение доверенного лица, определяется клиентом при подключении сервиса. При этом у помощника нет доступа к счету и права на самостоятельные операции. В ВТБ Онлайн сервис доступен в разделе «Безопасность».

* Можно было выбрать несколько вариантов ответа.
Опрос проведен среди взрослых россиян – клиентов банка, подключивших в ВТБ сервис «второй руки» (и «защитники», и «защищаемые»).

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

20 часов назад

Священник рассказал, почему Бог забирает людей раньше срока

Интересное в Казани

23 часа назад

Школа без лишней гонки: как сохранить качество обучения и оставить время на жизнь

после обработки от тараканов чем мыть поверхности отзывы

Не у нас

день назад

Священник Головин назвал четыре главных смертных греха

Интересное в Казани

2 дня назад

«А сколько осталось до зарплаты?»: как в Казани устроить гастрономическое путешествие без перелётов

коридор ремонт в Самаре

Не у нас

день назад

Перечислены 6 признаков возможной остановки сердца

Кулинария

16 часов назад

Макароны по-флотски теперь готовлю по-новому: фарш, соус и паста томятся в одной сковороде — даже дуршлаг не понадобится

Кулинария

день назад

Вместо привычного борща варю венгерский гуляш-суп: столько мяса, картошки и ароматной паприки, что второе блюдо уже не требуется

Кулинария

день назад

Больше не леплю обычные котлеты: делаю мясные «гнёзда» с сочной начинкой под сырной шапкой — выглядят как праздничное блюдо

Кулинария

10 часов назад

Яблоки больше не прячу в шарлотку: готовлю французский тарт татен с карамельной корочкой
Лайфхаки
4 часа назад

5 правил посадки в поезд, чтобы не остаться на перроне

Что проверить перед посадкой в поезд, чтобы не ...

Новости Казани

15 минут назад

Первый борт в Грозный отправится из нового терминала аэропорта Казани

Интересное в Казани

23 часа назад

Отопление отложили на осень: рассказываем, как в Казани выбрать радиаторы без спешки и лишних трат

Кулинария

24 минуты назад

Борщ получился кислым до слез: этот бабушкин прием вернул ему нормальный вкус

Не у нас

43 минуты назад

Индексы АТР в четверг падают на 1,6%, KOSPI резко снижался
Казанцы могут пожаловаться на курьеров через но...
Новости Казани
23 часа назад

Казанцы могут пожаловаться на курьеров через новый чат-бот

Не у нас

45 минут назад

Никитин сообщил о росте числа судов под флагом РФ

Не у нас

46 минут назад

Спутники NASA нашли 40 регионов, где Земля быстро теряет пресную воду

Не у нас

48 минут назад

Два матча 11-го тура РПЛ пройдут по новому расписанию
За что стоит платить, а за что — нет: какие опц...
Интересное в Казани
6 дней назад

За что стоит платить, а за что — нет: какие опции автомобиля реально нужны для казанской зимы