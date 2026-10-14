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ВТБ: устойчивость Татарстана остается высокой, а потенциал рынка акционерного капитала — выше текущего предложения

Служба новостей Автор статьи
Татарстан, несмотря на общие для российской эко...

Фото: пресс-служба ПАО "ВТБ"

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Татарстан, несмотря на общие для российской экономики макроэкономические ограничения, демонстрирует высокую устойчивость и заходит в текущий цикл с большим запасом накопленной прочности. Об этом в интервью «РБК Татарстан» рассказал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Средин. По его словам, за первые восемь месяцев 2026 года промышленное производство в республике выросло на 5,5% при околонулевой динамике в целом по стране, а индекс физического объема ВРП за 20 лет увеличился более чем в два раза — быстрее, чем в России в целом, Москве и большинстве других регионов. «Это очень яркий показатель эффективности управления экономикой региона», — отметил Средин.

Финансовые стратегии крупного бизнеса Татарстана адаптируются к денежно-кредитной политике. Спрос на кредиты в республике стабильно высокий и растет: корпоративный кредитный портфель за год увеличился примерно на 31%. Как подчеркнул старший вице-президент ВТБ, это говорит о том, что инвестиционная активность не снижается, а компании с финансовой точки зрения устойчивые, зрелые и способны обслуживать растущий кредитный портфель. При этом кредитная активность растет быстрее инвестиционной, что в основном связано с текущей деятельностью компаний и управлением существующей долговой нагрузкой. В Татарстане эти два показателя достаточно сбалансированы.

Инвестиционная динамика в республике стабилизируется. В 2025 году инвестиции в основной капитал в Татарстане достигли 1,6 трлн руб., однако в первом полугодии 2026 года их рост замедлился до 0,5% против 16% за аналогичный период 2025 года. «То есть снижения нет — есть небольшой рост и стабилизация объемов инвестиций, которые были в прошлом году», — пояснил Средин. Драйвером для привлечения внебюджетных инвестиций, по его мнению, могут стать проекты государственно-частного партнерства и концессии, в которых у Татарстана исторически сложился большой и позитивный опыт. ВТБ участвует в проектах ГЧП как на региональном, так и на федеральном уровнях и готов рассматривать такие проекты в республике.

На рынке акционерного капитала Татарстан представлен несколькими заметными публичными эмитентами, и, как отметил Средин, ВТБ видит устойчивый спрос на их акции. Одна из крупнейших промышленных компаний республики сейчас находится в листе ожидания на включение в индекс широкого рынка Мосбиржи. «На наш взгляд, потенциал рынка выше текущего предложения. Мы считаем, что потенциал Татарстана позволяет говорить о том, что в ближайшие два-три года следует ждать новых эмитентов», — заявил старший вице-президент ВТБ. При этом он обратил внимание, что выход на IPO — это не просто привлечение денег, а фундаментальное изменение модели управления бизнесом, связанное с раскрытием информации, работой с инвесторами и ответственностью перед новыми акционерами. За последние два года на IPO в России вышло не более 20 компаний, и меньше десяти из них завершили год с момента размещения в плюсе по цене.

Интерес жителей республики к фондовому рынку остается высоким: у каждого третьего жителя Татарстана есть брокерский счет. При этом инвесторы не ограничиваются бумагами местных компаний, ориентируясь и на федеральных эмитентов. В целом по стране, по словам Средина, по мере снижения ключевой ставки фиксируется большой приток средств в управляющие компании, а объем средств крупнейших компаний на брокерском обслуживании с начала 2026 года увеличился в полтора раза, количество клиентов выросло на 35%. Основной спрос корпоративных клиентов приходится на консервативные инструменты управления ликвидностью — облигации, производные инструменты и фонды ликвидности, а также на сделки РЕПО, оборот которых превышает 0,5 трлн руб. в сутки.

Говоря о факторах, влияющих на устойчивость бизнеса, Средин отметил, что высокая ключевая ставка не является главной проблемой, а лишь одним из факторов. Бизнес чаще говорит о сжатии маржи, росте издержек, давлении на фонд оплаты труда

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