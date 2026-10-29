В Татарстане вырос интерес молодежи к инвестициям

Россияне 18–24 лет стали значительно активнее интересоваться инвестициями: за девять месяцев 2026 года аудитория популярных брокерских платформ в этой возрастной группе выросла в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом общее число пользователей таких ресурсов увеличилось на 64% год к году. К этим выводам пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.

Активнее всего тематическими ресурсами пользуются жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Башкирии, Татарстана, Новосибирской, Свердловской и Самарской областей, Краснодарского края, Челябинской области и ХМАО — Югры.

В Татарстане общее число пользователей профильных сайтов за год увеличилось на 5%. Хотя максимальную динамику — на 24% — показали абоненты 18–24 лет, люди старше 55 лет тоже заметно приросли (на 18%). Как правило, в инвестициях в регионе чаще заинтересованы мужчины (73% аудитории), однако женщины проявляют все большую активность. Число посетительниц брокерских платформ за год увеличилось на 13%, тогда как у мужчин этот показатель составил 1%.

Хотя по стране молодёжь показывает самые высокие темпы роста, основными пользователями инвестиционных платформ остаются россияне 35–44 лет — на них приходится 43% аудитории. За год число посетителей этой возрастной группы выросло на 67%, а среди людей 25–34 лет — на 78%. Интерес к инвестициям растёт и у более старших поколений: пользователи 45–54 лет стали посещать брокерские платформы на 52% активнее, а в группе 55–64 лет аудитория увеличилась на 35%.

Основу аудитории инвестиционных площадок составляют мужчины (69%), однако женщины стали активнее проявлять интерес к этой теме. С января по сентябрь число пользовательниц таких ресурсов увеличилось на 82%, тогда как среди мужчин рост составил 57%. Особенно выделяются женщины 25–34 лет: за год их стало более чем вдвое больше (+121%).

В целом среди всех категорий инвестиционных ресурсов наиболее заметный рост аудитории показали брокерские платформы. Доля их пользователей увеличилась с 37% до 62% за год. В числе самых популярных площадок оказались «Альфа-Инвестиции» и «Т-Инвестиции», Smart-Lab, «Финам» и «БКС Экспресс».