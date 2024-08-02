Полезное
· 16+ · Наталия Лапаева

Техническое обслуживание EXEED: Гарантия безупречной работы вашего автомобиля

Подписаться в Telegram

Владение автомобилем EXEED - это не только удовольствие от вождения, но и ответственность за его надлежащее техническое состояние. Регулярное техническое обслуживание играет ключевую роль в обеспечении безопасности, надежности и долговечности вашего автомобиля.

Компания EXEED уделяет особое внимание качеству и своевременности технического обслуживания, предлагая своим клиентам комплексную программу сервисного обслуживания. В ней предусмотрен весь спектр необходимых работ, от плановой профилактики до устранения неисправностей различной сложности.

Центры технического обслуживания EXEED укомплектованы современным оборудованием и укомплектованы высококвалифицированными специалистами, прошедшими обучение у производителя. Они тщательно следуют регламенту и используют исключительно оригинальные запасные части, что гарантирует высокое качество и долговечность ремонта.

Программа технического обслуживания EXEED предусматривает регулярные плановые проверки и замены ключевых систем и элементов автомобиля. Своевременное прохождение таких регламентных работ позволяет выявить и предотвратить возможные неисправности на ранней стадии, существенно продлевая срок безаварийной эксплуатации вашего автомобиля.

Например, замена моторного масла и масляного фильтра проводится раз в 10 000 км пробега. Замена воздушного фильтра - раз в 20 000 км. Проверка состояния тормозной системы, в том числе замена тормозных колодок, производится раз в год или каждые 20 000 км. Регулярная диагностика и обслуживание аккумулятора, системы зажигания, системы охлаждения и других важных компонентов также входят в обязательный перечень работ.

Кроме того, специалисты центров технического обслуживания EXEED осуществляют комплексную диагностику автомобиля, используя самое современное оборудование. Это позволяет выявить и устранить даже самые незначительные неисправности еще до того, как они перерастут в более серьезные проблемы.

Ответственный подход к техническому обслуживанию вашего EXEED гарантирует безопасность, надежность и долговечность автомобиля. Своевременное прохождение регламентных работ обеспечит стабильную, безаварийную и комфортную эксплуатацию вашего автомобиля в течение всего срока службы.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

20 часов назад

Сальмонелла за пределами кафе: кто виноват в ситуации с «Васильком»?

Интересное в Казани

день назад

Лазерное преображение: откройте мир ярких красок с коррекцией зрения

санэпидемстанция уничтожение шершней

Новости Казани

день назад

В Казани 16-летний подросток избил 13-летнего парня за просьбу не грубить

Интересное в Казани

2 дня назад

Лето в Мончегорске: открываем красоту Русского Севера, дикую природу и фестивальную жизнь на Имандре

лучшее наращивание ресниц в москве в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 3 человека погибли в ДТП с «Камазом»

Новости Казани

5 часов назад

Задержан бывший глава Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов

Новости Казани

6 часов назад

В Казани появился сквер в честь умершего депутата Хайруллина

Новости Казани

день назад

В Казани автомобиль перекрыл движение трамваев №5, 5а, 6, 7

Новости Казани

7 часов назад

В Казани в пожаре на Аделя Кутуя погиб мужчина, 7 спасены
Новости Казани
3 часа назад

Казань на 1 месте в рейтинге городов для отдыха не у моря в августе

На 2 месте - Кисловодск

Новости Казани

21 минуту назад

Празднование Дня Казани обойдется в 28 миллионов рублей

Гид по скидкам Казани

день назад

Современное жилье для счастливой семьи: топ-3 жилых комплексов Казани

Новости Татарстана

час назад

Звезды мирового тенниса Петрова и Турсунов проведут мастер-класс в Елабуге

Новости Татарстана

2 часа назад

В Нижнекамске мотоциклист сбил 7-летнего ребёнка на самокате
2 подростков 13 и 17 лет из Казани попали в бол...
Новости Казани
2 часа назад

2 подростков 13 и 17 лет из Казани попали в больницу после распития напитка

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане с 4 по 6 августа потеплеет до +26 градусов

Новости Казани

3 часа назад

В Казани с 10 августа перекроют участок улицы Мало-Московской

Новости Казани

5 часов назад

Прокуратура запретила полеты над Казанью одной фирме
Пикник без забот: казанцам рассказали, как сдел...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Пикник без забот: казанцам рассказали, как сделать отдых на природе незабываемым
Полицейские нашли ресторан с 5 мигрантами-нелег...
Новости Казани
5 часов назад

Полицейские нашли ресторан с 5 мигрантами-нелегалами