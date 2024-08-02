Техническое обслуживание EXEED: Гарантия безупречной работы вашего автомобиля

Владение автомобилем EXEED - это не только удовольствие от вождения, но и ответственность за его надлежащее техническое состояние. Регулярное техническое обслуживание играет ключевую роль в обеспечении безопасности, надежности и долговечности вашего автомобиля.

Компания EXEED уделяет особое внимание качеству и своевременности технического обслуживания, предлагая своим клиентам комплексную программу сервисного обслуживания. В ней предусмотрен весь спектр необходимых работ, от плановой профилактики до устранения неисправностей различной сложности.

Центры технического обслуживания EXEED укомплектованы современным оборудованием и укомплектованы высококвалифицированными специалистами, прошедшими обучение у производителя. Они тщательно следуют регламенту и используют исключительно оригинальные запасные части, что гарантирует высокое качество и долговечность ремонта.

Программа технического обслуживания EXEED предусматривает регулярные плановые проверки и замены ключевых систем и элементов автомобиля. Своевременное прохождение таких регламентных работ позволяет выявить и предотвратить возможные неисправности на ранней стадии, существенно продлевая срок безаварийной эксплуатации вашего автомобиля.

Например, замена моторного масла и масляного фильтра проводится раз в 10 000 км пробега. Замена воздушного фильтра - раз в 20 000 км. Проверка состояния тормозной системы, в том числе замена тормозных колодок, производится раз в год или каждые 20 000 км. Регулярная диагностика и обслуживание аккумулятора, системы зажигания, системы охлаждения и других важных компонентов также входят в обязательный перечень работ.

Кроме того, специалисты центров технического обслуживания EXEED осуществляют комплексную диагностику автомобиля, используя самое современное оборудование. Это позволяет выявить и устранить даже самые незначительные неисправности еще до того, как они перерастут в более серьезные проблемы.

Ответственный подход к техническому обслуживанию вашего EXEED гарантирует безопасность, надежность и долговечность автомобиля. Своевременное прохождение регламентных работ обеспечит стабильную, безаварийную и комфортную эксплуатацию вашего автомобиля в течение всего срока службы.