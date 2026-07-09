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Прибрежные районы Волги и Камы возглавили топ летних направлений татарстанцев

Служба новостей Автор статьи
С наступлением лета жители городов Татарстана с...

Фото: пресс-служба МегаФон

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С наступлением лета жители городов Татарстана стали чаще путешествовать по республике. Главным местом притяжения для уставших от суеты горожан стал Верхнеуслонский район — он возглавил топ самых популярных загородных направлений региона, выяснили аналитики МегаФона на основе обезличенных данных пользователей.

Число отдыхающих здесь в июне выросло на 17% по сравнению с маем. Основной объем турпотока традиционно принимает Верхний Услон. Населенный пункт привлекает туристов сезонной паромной переправой и благоустроенным пляжем.

При этом наибольший прирост горожан аналитики зафиксировали в Шеланге. В первый месяц лета в село приехало на 37% больше жителей республики. Путешественников привлекают живописный правый берег Волги, местные базы отдыха и старинные постройки. В Нижнем Услоне число приезжих увеличилось на 24%. Популярность этого направления может быть связана с многочисленными дачными массивами в округе. Также в числе лидеров оказались Набережные Моркваши, где прирост составил 18%.

На второй строчке закрепился Тукаевский район с общим приростом 12%. При этом максимальную динамику здесь продемонстрировали населенные пункты у Камы. Так, количество отдыхающих в поселке Ильичевский, где сосредоточены детские лагеря и турбазы, увеличилось в пять раз. На 71% вырос поток гостей в поселок Опушка — местная инфраструктура на берегу Нижнекамского водохранилища традиционно обеспечивает высокий спрос в теплый сезон.

Тройку популярных загородных направлений замыкает Камско‑Устьинский район, где летний турпоток вырос на 10%. Локация востребована у любителей как организованного, так и «дикого» отдыха с палатками. Здесь популярны рыбная ловля и природные достопримечательности, в том числе место слияния Волги и Камы, Юрьевская пещера и гора Лобач.

«Лето и хорошая погода традиционно мотивируют горожан на поездки внутри региона, тем более что в республике множество прекрасных самобытных мест. При этом даже во время отдыха на природе наличие стабильной связи остается базовым условием для безопасности и навигации, — комментирует Валерий Борунов, директор МегаФона в Татарстане. — Чтобы абоненты могли свободно пользоваться онлайн-картами, связываться с близкими и делиться контентом, мы планомерно расширяем покрытие и увеличиваем пропускную способность сети в дачных и рекреационных локациях, адаптируя инфраструктуру к возросшим нагрузкам».

В преддверии теплого сезона оператор развернул новую инфраструктуру связи в населенных пунктах Пестречинского, Кукморского, Лаишевского и Зеленодольского районов. Инженеры дополнительно модернизировали оборудование ещё в 17 районах республики. В частности, качество сети улучшилось в селах Тихоновка, Бишмунча, Шигали, Какре‑Елга, Старое Иванаево, в райцентре Высокая Гора, а также в деревнях Воробьевка, Актанышбаш, Макаровка и других локациях.

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