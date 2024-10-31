Полезное
· 16+ · Анастасия Есикова

Открытие бюро переводческих услуг во фризоне Meydan (MFZ) Дубаи

Подписаться в Telegram

Фризона Meydan Free Zone в Дубае предлагает уникальные возможности для бизнеса благодаря своему стратегическому расположению и налоговым льготам. Одним из ключевых преимуществ является возможность полного иностранного владения компанией без необходимости наличия местного спонсора. К тому же, компании, зарегистрированные в MFZ, освобождаются от корпоративных и импортных налогов.

Детальный процесс регистрации агентства переводов

Определение структуры компании: Первый шаг в процессе регистрации агентства переводов заключается в выборе юридической формы компании. Вы можете выбрать FZE (Free Zone Establishment) для одного владельца или FZCO (Free Zone Company) для двух и более владельцев, в зависимости от количества учредителей и вашего бизнес-плана.

Подготовка документов: Следующим шагом будет подготовка необходимых документов. Это включает в себя копию паспорта владельца или владельцев, подтверждение адреса проживания, а также резюме и профессиональные сертификаты переводчиков, которые будут работать в агентстве.

Подача заявления: Заполнение онлайн-формы на сайте MFZ или подача заявления через аккредитованного агента. Этот шаг включает предоставление всех собранных документов и детального бизнес-плана, описывающего вашу предполагаемую деятельность.

Ожидание одобрения: Обработка вашего заявления может занять от одной до двух недель. В течение этого времени может потребоваться дополнительная информация, поэтому важно оставаться на связи с фризоной.

Оплата и получение лицензии: После одобрения заявления вам будет выставлен счёт за государственные пошлины и сборы за лицензию. Оплата этих сборов является последним шагом перед получением официальной лицензии на ведение деятельности.

Открытие банковского счёта: Для управления финансами компании необходимо открыть банковский счёт. Это требует предоставления пакета документов и посещения выбранного банка в ОАЭ для завершения процедуры открытия счета.

Регистрация офиса: Выбор и регистрация офисного помещения внутри фризоны. Это включает в себя подписание договора аренды и регистрацию юридического адреса компании, который будет использоваться в официальной документации.

Найм персонала: Последний шаг заключается в найме квалифицированных переводчиков, которые удовлетворяют требованиям MFZ и способны обеспечить высококачественные переводческие услуги. Важно убедиться, что у всех сотрудников есть необходимые документы и лицензии для работы в вашей компании.

Требования к переводчикам

Переводчики должны иметь высшее лингвистическое образование и опыт работы в данной сфере не менее 3 лет. Также важно наличие сертификатов, подтверждающих квалификацию в определенных языковых парах.

Возможные трудности

  • Жесткая конкуренция с уже установленными агентствами переводов.

  • Высокие начальные затраты на лицензирование и регистрацию бизнеса.

  • Требования к квалификации персонала могут ограничивать выбор кандидатов.

Заключение

Открытие агентства переводов во фризоне Meydan может стать выгодным начинанием благодаря многочисленным преимуществам местной юридической и экономической среды. Чтобы упростить процесс регистрации и открытия компании, - обратиться в компанию GSL, которая специализируется на поддержке иностранных инвесторов в ОАЭ.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

час назад

В Казани с 7 ноября ограничат движение на улице Васильченко

Важное в РТ

17 часов назад

Банк ДОМ.РФ оценил спрос предприятий на стройматериалы

удалить плесень в ванной в домашних условиях

Новости Татарстана

19 часов назад

Татарстанская семья бойца СВО лишилась денег, вложившись в кооператив

Интересное в Казани

2 дня назад

Как использовать осенний урожай: пять оригинальных рецептов заготовок

массаж коруги для лица в Нижнем Новгороде

Новости Казани

день назад

СИЗО №1 в Казани переедет

Новости Татарстана

день назад

Уже в начале ноября Татарстан завалит снегом

Новости Казани

день назад

В Казани Дом культуры имени Ленина эвакуировали из-за сообщения о минировании

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане сосед от злости задавил бабушку у подъезда

Новости Татарстана

день назад

Гигантский лимон весом в 1,3 кг вырастила семья из Татарстана
Новости Казани
9 минут назад

В Казани откроются 2 катка

Работы по подготовке объектов уже стартовали

Новости Татарстана

час назад

США ввели санкции против 6 татарстанских компаний

Интересное в Казани

18 часов назад

Это нужно знать перед тем, как решите строить свой дом: эксперт из Казани делится практическими советами при планировании строительства дома

Новости Татарстана

17 часов назад

Йодированная соль: правда ли, что она опасна для людей и почему

Новости Татарстана

17 часов назад

31 октября в Татарстане ожидаются туман и ветер до 21 м/с
В Казани с 31 октября по 6 декабря сузят дорогу...
Новости Казани
час назад

В Казани с 31 октября по 6 декабря сузят дорогу на улице Гаврилова

Новости Казани

18 часов назад

В Казани может открыться индустриальный парк

Новости Татарстана

19 часов назад

Подписан указ о праздновании 400-летия Челнов в 2026 году

Новости Татарстана

20 часов назад

В РТ не исключают подорожания проезда уже с 2025 года
Гастрономическое удовольствие в центре города: ...
Интересное в Казани
4 дня назад

Гастрономическое удовольствие в центре города: редакция рекомендует, где вкусно поесть в Казани