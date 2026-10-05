Полезное

Клиенты НПФ ВТБ накопили в ПДС в среднем больше 200 000 рублей

Служба новостей Автор статьи
За 2,5 года средний счет участника программы до...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

Подписаться на Дзен.канал

За 2,5 года средний счет участника программы долгосрочных сбережений (ПДС) в НПФ ВТБ вырос в 4,5 раза. Первый взнос клиентов, вступивших в программу в 2024 году, в среднем составил 46,3 тыс. рублей, и в сентябре текущего года размер их счетов достиг уже 212 тыс. рублей. Участники, начавшие формировать сбережения в 2024 году, дважды получили софинансирование от государства и инвестиционный доход.

«У людей есть запрос на создание сбережений на долгий срок, они продолжают активно пополнять свои договоры. Те, кто стал участниками ПДС в 2024 году, в среднем накопили более 200 тыс. рублей. Это с учётом повторных взносов – 97,1 тыс., софинансирования от государства – 49,7 тыс. за два года и инвестиционного дохода – 18,9 тыс. Многие из клиентов дважды вернули налоговый вычет и реинвестировали эти средства в ПДС. Клиенты, которые подключились к ПДС в 2026 году, в среднем пополнили свои счета уже на 65 тыс. рублей», – комментирует генеральный директор НПФ ВТБ Андрей Осипов.

По данным фонда, в государственных организациях доля работников, участвующих в ПДС, увеличилась на 15% за полгода. В крупнейших коммерческих компаниях число новых участников программы выросло на 28%. Например, в банке ВТБ уже каждый пятый сотрудник имеет долгосрочные сбережения. За 6 месяцев текущего года прирост новых участников там составил 89%.

На сегодняшний день договоры долгосрочных сбережений с НПФ ВТБ заключили уже 1,9 млн человек. К программе чаще подключаются женщины – 66% от общего количества участников. При этом среди клиентов фонда, регулярно пополняющих договоры, мужчины более активно участвуют в программе: их средний счет выше на 13% и составляет почти 150 тыс. рублей. Также они делают взносы чаще: например, в 2026 году мужчины пополнили свои счета в среднем 4 раза за полгода, у женщин – 3 пополнения.

Наибольшая доля клиентов НПФ ВТБ, участвующих в ПДС, проживает в Центральном федеральном округе (более 31%), а также в Приволжском (более 17%) и Сибирском округах (свыше 16,5%).

ВТБ проводит масштабную реконструкцию офисов, до конца года откроется три офиса нового формата на Максимова, Мавлютова и Чистопольской.

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

В РПЦ объяснили, чем опасно прикосновение к покойнику

Не у нас

день назад

Священник РПЦ рассказа, считается ли грехом рукоблудие

том профисиональных средста для холодного тумана от тараканов

Технологии

день назад

Redmi Headphones Neo: первые полноразмерные наушники Xiaomi за 4 тыс. рублей

Технологии

21 час назад

Уведомление мелькнуло и исчезло: где в телефоне найти все пропущенные оповещения

тампопечать москва в Москве

Технологии

20 часов назад

Премию «Глобальная энергия» за 2026 год получили три исследователя

Интересно

54 минуты назад

Беззубов раскрыл, как прошли последние минуты Соседова после падения

Технологии

19 часов назад

Смартфон тормозит только во время зарядки: причина может скрываться совсем не в аккумуляторе
Новости Татарстана
10 часов назад

Днем в Татарстане до +11 градусов, дождь и мокрый снег отступят

Прогноз погоды в Татарстане на 5 октября: потеп...

Технологии

17 минут назад

Наушники подключены, а звук все равно идет из телефона: где спрятан выбор источника звука

Новости Татарстана

38 минут назад

Эпидемиолог предупредил о возвращении свиного гриппа в Татарстан

Не у нас

43 минуты назад

Во Франции на протестах школьников начали метать коктейли Молотова

Не у нас

45 минут назад

В России хотят проверять банковские счета при назначении единого пособия
МегаФон: ёмкость аккумулятора не определяет вре...
Технологии
10 часов назад

МегаФон: ёмкость аккумулятора не определяет время работы смартфона

Не у нас

49 минут назад

Как Китай ужесточил требования к вывозу авто и что изменится для россиян

Новости Казани

2 часа назад

Педагог с 70-летним стажем сфотографировалась с Миннихановым в Казани

Новости Татарстана

2 часа назад

Сирены в Татарстане проверят 9 октября вместо 7-го
Земля в Татарстане как инвестиция: что будет с ...
Интересное в Казани
4 дня назад

Земля в Татарстане как инвестиция: что будет с ценами к 2036 году