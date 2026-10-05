Клиенты НПФ ВТБ накопили в ПДС в среднем больше 200 000 рублей

За 2,5 года средний счет участника программы долгосрочных сбережений (ПДС) в НПФ ВТБ вырос в 4,5 раза. Первый взнос клиентов, вступивших в программу в 2024 году, в среднем составил 46,3 тыс. рублей, и в сентябре текущего года размер их счетов достиг уже 212 тыс. рублей. Участники, начавшие формировать сбережения в 2024 году, дважды получили софинансирование от государства и инвестиционный доход.

«У людей есть запрос на создание сбережений на долгий срок, они продолжают активно пополнять свои договоры. Те, кто стал участниками ПДС в 2024 году, в среднем накопили более 200 тыс. рублей. Это с учётом повторных взносов – 97,1 тыс., софинансирования от государства – 49,7 тыс. за два года и инвестиционного дохода – 18,9 тыс. Многие из клиентов дважды вернули налоговый вычет и реинвестировали эти средства в ПДС. Клиенты, которые подключились к ПДС в 2026 году, в среднем пополнили свои счета уже на 65 тыс. рублей», – комментирует генеральный директор НПФ ВТБ Андрей Осипов.

По данным фонда, в государственных организациях доля работников, участвующих в ПДС, увеличилась на 15% за полгода. В крупнейших коммерческих компаниях число новых участников программы выросло на 28%. Например, в банке ВТБ уже каждый пятый сотрудник имеет долгосрочные сбережения. За 6 месяцев текущего года прирост новых участников там составил 89%.

На сегодняшний день договоры долгосрочных сбережений с НПФ ВТБ заключили уже 1,9 млн человек. К программе чаще подключаются женщины – 66% от общего количества участников. При этом среди клиентов фонда, регулярно пополняющих договоры, мужчины более активно участвуют в программе: их средний счет выше на 13% и составляет почти 150 тыс. рублей. Также они делают взносы чаще: например, в 2026 году мужчины пополнили свои счета в среднем 4 раза за полгода, у женщин – 3 пополнения.

Наибольшая доля клиентов НПФ ВТБ, участвующих в ПДС, проживает в Центральном федеральном округе (более 31%), а также в Приволжском (более 17%) и Сибирском округах (свыше 16,5%).

ВТБ проводит масштабную реконструкцию офисов, до конца года откроется три офиса нового формата на Максимова, Мавлютова и Чистопольской.