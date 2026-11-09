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Билайн запускает eSIM для путешествий в 164 страны

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Билайн запускает Travel eSIM (электронная сим-к...

Фото: unsplash.com

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Билайн запускает Travel eSIM (электронная сим-карта для путешествий) — виртуальную сим-карту для интернета в зарубежных поездках. Её можно установить до вылета и активировать после приезда. На старте сервис уже доступен в 164 странах, включая самые популярные направления — Турцию, Таиланд, Вьетнам и страны СНГ.

Пакеты рассчитаны на 3–30 дней и включают от 1 до 30 ГБ. Например, 30 ГБ на 30 дней в Европе стоят от 1 050 рублей, в странах СНГ — от 1 450 рублей. Пакет начнёт действовать, когда телефон подключится к сети в стране поездки. Это, в зависимости от направления, может быть существенно выгоднее местных тарифов.

При этом туристическая виртуальная сим-карта Билайна избавляет от необходимости покупать отдельную сим-карту в каждой стране, искать местные салоны, разбираться в незнакомых тарифах и пользоваться поддержкой на иностранном языке.

Travel eSIM Билайна работает через сети зарубежных партнёров. В отличие от местной сим-карты, она не привязывает пользователя к одному оператору: смартфон сможет подключаться к доступным сетям партнёров, что обеспечивает наилучшее покрытие. Сервис также позволит пользоваться интернетом даже в тех странах, где стандартный роуминг для клиентов недоступен, например, в Ливии, Бейлизе и Бурунди.

eSIM устанавливается по кьюар-коду и не занимает отдельный слот. Основную сим-карту можно оставить в телефоне, а интернет раздавать с виртуальной на другие устройства. Перед покупкой нужно проверить, поддерживает ли смартфон eSIM и её одновременную работу с основной сим-картой.

С Travel eSIM можно общаться и звонить в мессенджерах, а для мобильных звонков — использовать основной номер и международный роуминг Билайна. Остаток трафика и срок действия пакета отображаются в личном кабинете; после окончания пакета там же можно подключить новый.

Чтобы подключить Travel eSIM, на сайте Билайна нужно выбрать страну или регион и подходящий пакет. После покупки пользователь получит кьюар-код и инструкцию по установке. Оплатить пакет можно российской банковской картой или через Систему быстрых платежей (СБП).

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г. Москва, ОГРН 1027700166636

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