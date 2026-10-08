АО «Транснефть – Прикамье» - в числе лидеров по социальной эффективности

АО «Транснефть – Прикамье» удостоилось награды республиканского этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Церемония награждения состоялась в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.

Предприятие стало обладателем диплома за I место в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы».

АО «Транснефть – Прикамье» уделяет пристальное внимание безопасности на рабочих местах, создает комфортные условия труда для работников, включая правовые, социально-экономические, организационно-технические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

Предприятие ежегодно проводит организационно-технические и лечебно-профилактические мероприятия, обеспечивает работников спецодеждой, обувью, средствами индивидуальной и коллективной защиты, постоянно совершенствует процесс обеспечения безопасности.

Определение победителей, а также номинирование организаций для их участия в федеральном этапе осуществлялось Республиканской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений. Комиссия высоко оценила системность подхода предприятия к решению вопросов в области совершенствования условий труда и сохранения здоровья работников.

Справочно

Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится с целью привлечения общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций, выявления лучших социальных проектов, распространения положительного опыта, а также создания позитивного социального имиджа. Проходит ежегодно, начиная с 2000 года, с 2010 года – в 2 этапа: региональный и всероссийский.