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АО «Транснефть – Прикамье» реализовало очередной этап проекта по сохранению краснокнижного растения

Служба новостей Автор статьи
Специалисты АО «Транснефть – Прикамье» реализов...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть - Прикамье"

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Специалисты АО «Транснефть – Прикамье» реализовали второй этап экологического проекта по сохранению популяции ковыля перистого. Растение занесено в Красную книгу многих регионов России. Комплекс природосберегающих мероприятий на 2025-2027 годы был разработан совместно с учеными Марийского государственного университета.

Обширные группы ковыля перистого были выявлены при реконструкции объекта компании в Республике Татарстан. Популяция редкого краснокнижного растения обнаружилась в ходе инженерно-экологических изысканий, которые сопровождают деятельность компании с целью оценки экологической обстановки и предупреждения возможных воздействий на окружающую среду.

В ходе первого этапа в 2025 году экологи предприятия совместно с учеными-биологами обследовали ареал редкого растения, взяли образцы почв, определили новое место посадки и собрали семенной материал.

На втором этапе был проведен анализ почвы с территории объекта и с мест новой посадки, определена всхожесть семян в лабораторных условиях, а также произведен посев семян в исследованные образцы почвы. С наступлением устойчивого тепла прошли полевые опыты – посадка ковыля рассадой и кустом на территории агробиостанции Марийского университета. В мае растения высадили на выбранное место вдали от объекта, в сентябре произвели мониторинг высаженных растений и посадили дополнительные. Кроме того, экологи компании и представители университета взяли образцы грунта для анализа, измерили температуру земли и ее влажность.

Задачей 2027 года станет мониторинг приживаемости и состояния популяции. В случае плохой всхожести ученые проведут подсев семян, и анализ продолжится.

«Цель проекта – сохранение и приумножение численности ковыля перистого в естественной среде. Процесс планомерный, и экологическая служба компании активно участвует в проекте на каждом из его этапов», – говорит начальник экологической службы Ромашкинского РНУ АО «Транснефть – Прикамье» Алия Тарасова.

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