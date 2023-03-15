"Зеленский, ты вообще представляешь последствия для себя? Что с тобой сделают?": экс-советник Кучмы предупредил украинского президента Зеленского о скорой расправе над ним

Экс-советник Кучмы: Зеленскому грозит жестокая расправа после разгрома ВСУ в Артемовске

Украинского президента могут ликвидировать физически после того, как группировка ВСУ будет уничтожена в Артемовске. О последствиях решения Зеленского "стоять в Бахмуте до последнего солдата" предупредил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, пишет РИА Новости.

"Зеленский, ты вообще представляешь последствия для себя? Что с тобой сделают? С твоей семьей", - спросил Соскин.

Соскин отметил, что российская армия постепенно сжимает кольцо вокруг города. А обещанной Западом военной техники до сих пор нет.

"Ситуация для Киева критическая", - сделал вывод эксперт.

Он добавил, что отвечать за провал ВСУ будут все: и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, и Владимир Зеленский.