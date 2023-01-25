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Стрелки "Часов Судного дня" переведены на 10 секунд ближе к "ядерной полуночи"

Стрелки "Часов Судного дня" переведены на 10 секунд ближе к "ядерной полуночи"

Фото: fishki.net

Стрелки на символических "Часах Судного дня" переведены на 10 секунд ближе к "ядерной полуночи". Об этом пишет ТАСС.
По словам президента американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон, новое положение стрелок означает, что до "точки ядерного апокалипсиса" осталось 90 секунд.

Бронсон пояснила, что решение о переводе стрелок было принято главным образом в свете ситуации вокруг Украины.

Часы Судного дня - проект Bulletin of the Atomic Scientists, начатый в 1947 году создателями первой американской атомной бомбы. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки и прогресс в развитии ядерного вооружения. Сама полночь символизирует момент ядерного катаклизма.

Решение о переводе стрелок принимает совет директоров журнала при помощи приглашенных экспертов, среди которых, в частности, несколько лауреатов Нобелевской премии.

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