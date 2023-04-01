Россияне так шутят: пранкеры Вован и Лексус выдали замуж Грету Тунберг за сына Уилла Смита
Фото: коллаж ProKazan
Российские пранкеры Вован и Лексус в честь Дня смеха 1 апреля пустили слух о свадьбе Греты Тунберг и сына актера Уилла Смита.
Как пишет "Лайф", пранкеры в своем телеграм-канале опубликовали программу, в которой подробно осветили свадьбу сына актера Уилла Смита Джейдена и 20-летней экоактивистки Греты Тунберг.
Американский актер имел во время передачи разговор с "Гретой и ее отцом Сванте", которые объяснили Смиту, что дети "любят друг друга", уже ждут ребенка и хотят срочно жениться.
Нужно отметить, что актер Уилл Смит обрадовался новости.
"Это супер. Учитывая всё это, всё, что ты делаешь для нашего мира, я буду счастлив. Я буду счастлив видеть Грету Смит. Давайте напишем музыку по этому поводу. У нас много планов", — заявил легендарный артист.