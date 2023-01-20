"Немецкие танки против России? Вы забыли, чем это кончилось в прошлый раз?": депутат Бундестага разразился панической речью

Пока Германия спорит, стоит ли отправлять Киеву танки Leopard, в Бундестаге, пожалуй, впервые за последние годы звучал и голос разума.

Так, депутат от "Альтернативы для Германии" Петр Бистрон напомнил коллегам о недавних страницах мировой и немецкой истории:

"Дорогие коллеги, вы обсуждаете здесь интересные вещи. Итак, немецкие танки в войне против России на Украине — это уже пытались сделать ваши дедушки со всякими Мельниками и Бандерами. И к чему тогда это привело?" - заявил он.

Остальные депутаты прервали его речь недовольными выкриками. Но Бистрон продолжил, несмотря на шум в зале заседаний, пишет "РВ".

"Невыразимые страдания, миллионы погибших с обеих сторон, и в конце концов русские танки в Берлине. Два из них до сих пор стоят здесь, в Берлине, вы все ходите мимо них на работу каждое утро и должны помнить об этом!".

"И вы также виноваты в том, что происходит сейчас на Украине", — заключил он.