Нарколог поделился мнением о состоянии украинского президента Зеленского во время его последнего обращения к народу

Последнее видеообращение украинского лидера Владимира Зеленского к своему народу наделало немало шума. И дело не в том, что именно сказал лидер Незалежной, а в состоянии президента - он выглядел жутко и вел себя неадекватно.

Просмотрев запись обращения, наркологи и психиатры согласились, что Зеленский - совершенно определенно "их пациент", пишет "Украина.ру".

Психиатр-нарколог Алексей Лысенко заявил, что у Зеленского на лицо стрессовое расстройство, он на грани. Но помимо того у него есть все признаки глубокой детоксикации после употребления запрещенных препаратов. Предположительно - психотропных.

По словам специалиста, Зеленский сейчас выглядит как типичный пациент наркодиспансера. Его речь заторможена, движения и мимику он контролирует плохо, порой не контролирует совсем, не замечает раскачиваний из стороны в сторону.

За год Зеленский, говорит специалист, перестал быть похож на себя. Такой эффект не даст ни пьянство за указанный срок, ни усталость. Разительные перемены во внешнсти - следствие наркомании.