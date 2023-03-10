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Илон Маск купил землю и собирается построить на ней собственный город

Илон Маск решил строить собственный город на недавно купленной земле в Техасе
Илон Маск купил землю и собирается построить на ней собственный город

Фото: открытые источники

Американский миллиардер, глава Tesla и SpaceX Илон Маск планирует строить собственный город на недавно купленной земле недалеко от города Остин, штат Техас. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники.

Предприниматель и работники его компаний описывали идею Маска как своего рода техасскую утопию вдоль реки Колорадо, где сотрудники могли бы комфортно работать и жить. Город, который хочет построить миллиардер, примыкает к строящимся в Техасе помещениям компаний Маска SpaceX и Boring Company.

По данным газеты, на приобретенной предпринимателем земле уже возведена группа модульных домов, бассейн, а также спортивная зона на открытом воздухе и тренажерный зал. Один из главных помощников миллиардера президент Boring Company Стив Дэвис раскрыл еще более масштабные планы, в которые входит строительство полноценного большого города.

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