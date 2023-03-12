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Ел снег и булочки: мужчина на неделю застрял в авто, погребенном под снегом, и выжил

Житель США на неделю застрял в погребенной под снегом машине и выжил
Ел снег и булочки: мужчина на неделю застрял в авто, погребенном под снегом, и выжил

Фот: открытые источники

Пожилой житель США из штата Калифорния на неделю застрял в занесенной метелью машине на дороге в Долину Смерти и неделю питался снегом и булочками, чтобы выжить. Об этом пишет People.

81-летний Джерри Алан Джурет пропал 24 февраля. Последнее, что было известно об американце — он собирался поехать из калифорнийского населенного пункта Биг-Пайн в город Гарднервилл, штат Невада. Расстояние между ними составляет около 270 километров.

2 марта пилоты патрульного вертолета заметили его погребенный под снегом автомобиль Ford Escape на трассе, ведущей в Долину Смерти.

"Когда полицейские подлетели поближе, мужчина опустил стекло и начал махать рукой из машины", — рассказали в полиции.

Оказалось, что Джурет попал в снежную бурю и застрял. Все это время американец выживал, питаясь снегом и булочками. Мужчину доставили в больницу, откуда выписали в тот же день.

"Я считаю, что это чудо. Он был так счастлив, что его наконец спасли, и улыбался всю дорогу до аэропорта", — заявил брат спасенного.

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