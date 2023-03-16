"Ей не позавидуешь": СБУ задержала в Краматорске военную медсестру, которую заподозрили в работе на Россию

СБУ задержала в Краматорске военную медсестру по подозрению в работе на РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в четверг, 16 марта, о задержании двух жительниц города Краматорска по подозрению в сотрудничестве с Россией, одна из них оказалась медсестрой боевого подразделения, пишет РИА Новости.

"СБУ разоблачила агентурную группу военной разведки РФ, которая "сливала" позиции сил обороны под Бахмутом (Артемовском - ред.). В состав агентуры входили две жительницы Краматорска. Одна из них – медсестра боевого подразделения терробороны ВСУ ", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По данным следствия, женщины передавали данные о местах базирования, а также перемещения украинских войск и техники.

На основании собранных доказательств СБУ сообщила одной из задержанных о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины ("государственная измена", другой - по статье "распространение информации о перемещении вооруженных сил".

