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Автомобильная пробка помогла молодому мужу эффектно сбежать от своей супруги

Автомобильная пробка в Индии помогла молодому мужу эффектно сбежать от своей жены
Автомобильная пробка помогла молодому мужу эффектно сбежать от своей супруги

Фото: открытые источники

Молодой супруг в Индии очень боялся, что бывшая любовница выложит видео интимного толка в соцсети, а потому решил бежать от своей новобрачной.

Из-за образовавшейся пробки на дорогах молодой муж смог убежать от своей жены на второй день после свадебной церемонии. Об этом пишет The Times of India.

Новоиспеченная пара вместе возвращалась из церкви. И во время того, как на дороге образовался большой поток машин и движение остановилось, муж резко выбежал из машины и быстро начал бежать. Его жена и ее родственники не успели его догнать.

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