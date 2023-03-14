"Я - главнокомандующий?!": Джо Байден приехал на военную базу и забыл, кто в США главнокомандующий
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Во время выступления на военной базе Point Loma, обращаясь к экипажу линкора Missouri, Джо Байден крикнул: "Вы нас слышите?". В ответ прозвучало "Ура".
"Я вижу их там всех. Они стоят смирно. Я могу им сказать "Вольно"? Я их главнокомандующий, правильно?", - спросил Байден.
80-летний американский лидер часто попадает в неловкие ситуации. Недавно он поведал пожарным, что перенес операцию, целью которой было установление факта наличия у него головного мозга.