Новости мира
· Служба новостей

"Я - главнокомандующий?!": Джо Байден приехал на военную базу и забыл, кто в США главнокомандующий

Байден на военной базе в США спросил, является ли он главнокомандующим
"Я - главнокомандующий?!": Джо Байден приехал на военную базу и забыл, кто в США главнокомандующий

Фото: news.myseldon.com

Во время выступления на военной базе Point Loma, обращаясь к экипажу линкора Missouri, Джо Байден крикнул: "Вы нас слышите?". В ответ прозвучало "Ура".

"Я вижу их там всех. Они стоят смирно. Я могу им сказать "Вольно"? Я их главнокомандующий, правильно?", - спросил Байден.

80-летний американский лидер часто попадает в неловкие ситуации. Недавно он поведал пожарным, что перенес операцию, целью которой было установление факта наличия у него головного мозга.

Следующая новость ↓

Популярное

5 необходимых советов для казанских мам: как вырастить счастливого ребенка и не сойти с ума
Редакция помогает
11 часов назад

5 необходимых советов для казанских мам: как вырастить счастливого ребенка и не сойти с ума

Автоновости Казани и Мира

день назад

«ОСАГО и права оформлять не нужно»: ГИБДД вводит новое правило для всех россиян

Редакция помогает

10 часов назад

15 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

как избавиться от тараканов вентиляции

Новости России

6 часов назад

"Решено окончательно - закрываемся!": все пункты Wildberries в России 15 марта не будут обслуживать посетителей

Новости мира

день назад

Женщина 9 лет носила в себе нерожденного ребенка, который ее в конечном итоге и убил

покраска ноутбука в Нижнем Новгороде

Новости России

день назад

Странный пункт указа "Иные задачи": Путин расширил права военкоматов - что теперь им можно

Новости России

день назад

"Как они вообще воюют?": пленный ВСУ рассказал, кого поставили под ружье в украинской армии

Новости России

12 часов назад

Укровоины расстреляли еще одного российского бойца - военкоры "Русской весны"

Новости России

день назад

"Красный и густо-красный цвет на синоптических картах": Вильфанд предупредил о причуде погоды с 15 марта
Новости Казани
8 часов назад

В Казани полицейские накрыли новую финансовую пирамиду, ущерб от ее деятельности предварительно составляет 70 миллионов

В Казани полицейские накрыли новую финансовую пирамиду, ущерб от ее деятельности предварительно составляет 70 миллионов

Новости мира

12 минут назад

"Я - главнокомандующий?!": Джо Байден приехал на военную базу и забыл, кто в США главнокомандующий

Редакция помогает

10 часов назад

15 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

Новости России

5 часов назад

"Воин не кричит, воин решает!": Рамзан Кадыров жестко ответил жалующимся на условия в зоне СВО

Новости Казани

5 часов назад

Духовное управление мусульман Татарстана установило предварительную дату республиканского ифтара
В Татарстане врачи достали осколок мины из шеи бойца СВО
Новости Казани
час назад

В Татарстане врачи достали осколок мины из шеи бойца СВО

Новости Казани

5 часов назад

В Татарстане построят заправку для морских и речных судов

Новости России

6 часов назад

"Решено окончательно - закрываемся!": все пункты Wildberries в России 15 марта не будут обслуживать посетителей

Новости России

7 часов назад

"Не мог поверить в произошедшее": слесарь из российской глубинки стал вторым лотерейным миллиардером в России
Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%
Редакция помогает
5 дней назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%