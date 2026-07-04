Чемезов в Челнах осмотрел новинки КАМАЗа и провел заседание совета директоров

В Набережных Челнах состоялось заседание совета директоров ПАО «КАМАЗ» под руководством Сергея Чемезова, гендиректора госкорпорации «Ростех». Участники подвели итоги работы компании за первые пять месяцев 2025 года, обсудили кадровую политику и корпоративное развитие. Об этом сообщила пресс-служба автогиганта.

На встрече присутствовали гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин, члены совета директоров, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и другие руководители. Им доложили о ситуации на рынке грузовой техники и результатах продаж за январь–май. Кроме того, был представлен доклад о корпоративном демографическом стандарте.

В ходе визита к делегации присоединился министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Гостям продемонстрировали новую технику КАМАЗа в движении на испытательном полигоне научно-технического центра. Затем они посетили цех гоночных автомобилей НП «КАМАЗ-Автоспорт» и музей команды «КАМАЗ-мастер».

Накануне прошло годовое собрание акционеров КАМАЗа, где решили не выплачивать дивиденды за 2025 год из-за отсутствия чистой прибыли. Также акционеры одобрили увеличение уставного капитала путем размещения по закрытой подписке 234,5 млн дополнительных обыкновенных акций номиналом 50 рублей каждая. Общий объем допэмиссии составит 11,7 млрд рублей.