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Отец Леонида Агутина впервые заговорил о разводе сына с Варум

Отец Леонида Агутина впервые заговорил о разводе сына с Варум

Фото: социальные сети

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В последнее время светские обозреватели все чаще подозревают Леонида Агутина в сложных отношениях с женой Анжеликой Варум. Как пишет Woman, она не пришла на недавний большой концерт мужа в Москве. Сам певец отметил, что Анжелика приболела.

Сомнения развеял отец Леонида Агутина, который впервые высказался на тему развода сына с Анжеликой.

"Им многие завидуют. Я это знаю! Пусть живут люди, когда у них все хорошо. Они любят друг друга — это главное. Поэтому им можно пожелать только счастья", — сказал он.

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