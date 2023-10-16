Отец Леонида Агутина впервые заговорил о разводе сына с Варум
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В последнее время светские обозреватели все чаще подозревают Леонида Агутина в сложных отношениях с женой Анжеликой Варум. Как пишет Woman, она не пришла на недавний большой концерт мужа в Москве. Сам певец отметил, что Анжелика приболела.
Сомнения развеял отец Леонида Агутина, который впервые высказался на тему развода сына с Анжеликой.
"Им многие завидуют. Я это знаю! Пусть живут люди, когда у них все хорошо. Они любят друг друга — это главное. Поэтому им можно пожелать только счастья", — сказал он.