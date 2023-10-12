Победный гол на счету у Криштофа: «Сочи» в серии буллитов победил «Нефтехимик»
Хоккейный клуб «Нефтехимик» Нижнекамск
В Нижнекамске подошел к концу матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в которой местный «Нефтехимик» принимал команду «Сочи». Игра завершилась победой гостей - ХК «Сочи» обыграл «Нефтехимика» по буллитам со счетом 3:2.
Счет в игре открыл на четвертой минуте первого периода Александр Дергачев с передач Артема Серикова и Никиты Хлыстова.
Во втором периоде, на 18 минуте, Артем Волков с передачи Амира Гараева смогу уровнять счет, однако в конце второй двадцатиминутки Энтони Камара с передач Ильи Хохлова и Евгения Митякина вновь смог вывести клуб Нижнекамска вперед.
На шестой минуте третьего период Данила Галенюк с передачи Михала Криштофа и Дмитрия Завгородного уровнял счет - он стал 2:2.
В серии буллитов лучше себя показать удалось гостям. Победный гол оказался на счету у Михала Криштофа.