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Победный гол на счету у Криштофа: «Сочи» в серии буллитов победил «Нефтехимик»

В Нижнекамске 12 октября ХК «Сочи» в серии буллитов победил «Нефтехимик» в гостях
Победный гол на счету у Криштофа: «Сочи» в серии буллитов победил «Нефтехимик»

Хоккейный клуб «Нефтехимик» Нижнекамск

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В Нижнекамске подошел к концу матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в которой местный «Нефтехимик» принимал команду «Сочи». Игра завершилась победой гостей - ХК «Сочи» обыграл «Нефтехимика» по буллитам со счетом 3:2.

Счет в игре открыл на четвертой минуте первого периода Александр Дергачев с передач Артема Серикова и Никиты Хлыстова.

Во втором периоде, на 18 минуте, Артем Волков с передачи Амира Гараева смогу уровнять счет, однако в конце второй двадцатиминутки Энтони Камара с передач Ильи Хохлова и Евгения Митякина вновь смог вывести клуб Нижнекамска вперед.

На шестой минуте третьего период Данила Галенюк с передачи Михала Криштофа и Дмитрия Завгородного уровнял счет - он стал 2:2.

В серии буллитов лучше себя показать удалось гостям. Победный гол оказался на счету у Михала Криштофа.

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