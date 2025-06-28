Владельцы сбережений в полном недоумении с 1 июля: ЦБ объявил неожиданное решение

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Процентные ставки по депозитам в России продолж...

duma.gov.ru

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Процентные ставки по депозитам в России продолжают снижаться, и этот тренд сохраняется на протяжении последних четырнадцати недель.

Причины этого процесса связаны с экономической ситуацией и действиями Центробанка России. В этой статье рассмотрим, как меняются ставки, причины снижения и как это затрудняет жизнь вкладчиков.

Изменения ставок по вкладам

По данным Центробанка России, к концу мая 2025 года максимальная ставка по рублевым депозитам в 10 крупнейших российских банках составила 19,39% годовых. Это снижение по сравнению с маем, когда ставка была 19,60%, и по сравнению с декабрём 2024 года, когда ставки достигли пика в 22,28%.

Наибольшее снижение ставок наблюдается по краткосрочным депозитам до 90 дней (18,07%). Вклады на 91–180 дней предлагают 18,81%, а на срок от 6 месяцев до года — 18,66%. Самые низкие ставки (около 17,50%) предлагают долгосрочные депозиты, срок которых превышает 1 год.

Средняя ставка по вкладам на май 2025 года:

  • До 90 дней: 18,07%

  • 91–180 дней: 18,81%

  • От 6 месяцев до 1 года: 18,66%

  • Свыше 1 года: 17,50%

Основные причины снижения ставок

Причиной этого является политика Центробанка России. В начале июня 2025 года ключевая ставка была снижена на 1 процентный пункт, составив 20% годовых, что связано с замедлением инфляции и улучшением экономической ситуации.

Тенденции 2025 года

В начале 2025 года ставки по вкладам в крупных банках варьировались от 23% до 24% годовых. Например, ставки по краткосрочным депозитам составили 21,48% на 3 месяца, 21,78% на 6 месяцев и 20,84% на 1 год. К апрелю 2025 года ставки начали снижаться, и в мае этот процесс продолжился.

Прогнозы на будущее

Если Центробанк продолжит снижение ключевой ставки, то к концу июня 2025 года ставки по краткосрочным депозитам могут опуститься до 15,5-16%, а ставки по долгосрочным вкладам снизятся ещё больше.

Что важно учитывать вкладчикам?

Снижение ставок является частью экономической политики, направленной на стабилизацию экономики. Вкладчикам стоит отслеживать изменения ключевой ставки и рассматривать альтернативные способы сохранения своих средств.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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