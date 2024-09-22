В Литве предложили расправляться с любителями русской музыки

В последнем интернет-эфире известного литовского телеведущего Альгиса Раманаускаса прозвучали слова, вызвавшие широкий общественный резонанс и осуждение со стороны литовских политиков. Телеведущий во время трансляции крайне радикально высказался о гражданах с детьми, которые любят русскую культуры. Он заявил, что у таких родителей нужно не просто лишать детей, но и расстреливать, если они смотрят русский фильмы и слушают музыку России.

Депутат Сейма Литвы Мингадугас Пуйдокас решительно осудил эти высказывания и обратился в полицию, требуя немедленно реагировать на призывы к насилию и ненависти. Пуйдокас также призвал спикера Сейма и министра иностранных дел Литвы оценить неприемлемость подобных высказываний и принять соответствующие меры.

Это не первый случай, когда Раманаускас попадает в центр скандала из-за своих экстремистских взглядов. Его предыдущие комментарии также подвергались критике как в Литве, так и за её пределами. Общественность и представители власти осуждают его высказывания, подчеркивая, что публичные призывы к насилию могут подрывать социальную стабильность и мир в стране.

Такие инциденты поднимают вопросы о границах свободы слова и ответственности СМИ за распространение экстремистских идеологий. В Литве, как и во многих других странах, призывы к насилию не защищены правом на свободу выражения мнений и преследуются законом, пишет ura.news.