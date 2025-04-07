Теперь все передавать заново. С 10 апреля правила подачи показаний счетчиков ЖКХ изменились полностью

С января 2025 года в России вступили в силу обновленные правила поверки водяных счетчиков, значительно упростившие этот процесс для жителей.

Теперь специалисты могут провести проверку прямо на дому у потребителя, что исключает необходимость демонтажа и транспортировки приборов в лабораторию.

Упрощение процедуры поверки

Ранее процесс поверки счетчиков требовал демонтажа устройства и его отправки в специализированную лабораторию, что связано было с дополнительными расходами и временем. Теперь же специалисты могут приехать и провести все необходимые мероприятия непосредственно на месте, выдав официальное заключение о работоспособности счетчика. Это существенно экономит время и средства граждан.

Экономия средств и предотвращение непредвиденных расходов

Важно своевременно проводить поверку счетчиков, поскольку пропуск срока поверки может привести к начислению платы по средним тарифам, которые зачастую выше фактического потребления воды. Межповерочный интервал установлен в шесть лет и отсчитывается не от даты установки прибора, а от даты его производства.

Как следить за сроками поверки

Для контроля за сроками поверки полезно регулярно проверять паспорт устройства и личный кабинет на сайте поставщика услуг или управляющей компании. Кроме того, многие организации информируют своих клиентов о сроках поверки через уведомления по почте, СМС или электронные письма.

Роль фонда «Аршин»

Все данные о поверках собраны в федеральном реестре «Аршин», доступ к которому открыт через портал Госуслуг. Это обеспечивает прозрачность всего процесса и защиту потребителей от возможных подделок и ошибок.

Благодаря этим нововведениям процедура поверки водяных счетчиков в России стала не только более доступной и удобной, но и безопасной. Важно своевременно обращаться за услугами поверки к аккредитованным специалистам, чтобы избежать возможных проблем и лишних расходов.