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Telegram, Viber и WhatsApp уходят из России? Пользователей поджидает неприятный сюрприз с 1 января

С началом 2025 года Россия может столкнуться с ...

drive2.ru

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С началом 2025 года Россия может столкнуться с блокировкой популярного мессенджера Telegram, что звучит как сценарий научно-фантастического фильма, но несет в себе весьма реальные последствия. Помимо Telegram, под угрозой оказываются и другие зарубежные платформы, включая WhatsApp, Discord и Viber, что может серьезно повлиять на миллионы пользователей в России.

Кого затронет потенциальная блокировка

Запрет, вероятно, окажет влияние на широкий спектр пользователей, от сотрудников маркетплейсов и служб доставки до банковских служащих и работников государственных учреждений. Все они используют мессенджеры не только для личного общения, но и для профессиональных нужд.

Адаптация пользователей

Ожидается, что в ответ на блокировки пользователи начнут активнее использовать VPN-сервисы или перейдут на отечественные аналоги мессенджеров. Такие меры позволят обойти ограничения, однако важно учитывать риски, связанные с безопасностью данных, так как переход на новые платформы может сопровождаться утечками информации.

Причины предполагаемых изменений

Инициатива по блокировке мессенджеров подкрепляется стремлением адаптироваться к новым реалиям цифровой безопасности и суверенитета. Выбор 2025 года как года потенциального вступления запрета в силу указывает на планомерную подготовку к значительным изменениям в регулировании интернет-пространства.

Возможные последствия

Блокировка международных мессенджеров может серьезно повлиять на бизнес-процессы и частное общение, вызвав необходимость в быстрой адаптации и поиске альтернативных коммуникационных решений. Это, в свою очередь, поднимает вопросы о готовности российских IT-инфраструктур и программного обеспечения к возросшей нагрузке.

Заключение

Перспектива блокировки популярных мессенджеров в России требует особого внимания как со стороны пользователей, так и со стороны правительства. Важно не только предусмотреть возможные технические и социальные последствия, но и активно работать над созданием и поддержкой надежных и безопасных платформ для коммуникаций на будущее, сообщает источник.

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