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Сотрудники ГАИ с 15 мая будут штрафовать всех без разбора на 1500 рублей: россияне об этой «фишке» почему-то забывают

Водители часто думают, что за непристёгнутого п...

ngt54.ru

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Согласно пункту 2.1.2 ПДД РФ, водитель обязан обеспечить использование ремней безопасности всеми пассажирами — и спереди, и сзади.

Если кто-то в машине не пристёгнут:

  • штраф 1500 рублей получает именно водитель (ст. 12.6 КоАП РФ);
  • штраф выписывается вне зависимости от того, сколько человек нарушило правило.

На практике инспекторы ГИБДД проверяют всех пассажиров, включая тех, кто сидит сзади. Особенно часто это происходит при остановках в черте города или на трассах.

А пассажир несёт ответственность?

Да. Пассажиру грозит:

  • предупреждение или
  • штраф до 500 рублей (ст. 12.29 КоАП РФ).

Однако в большинстве случаев — особенно если пассажир признаёт вину — сотрудники ограничиваются устным замечанием. Но это на усмотрение инспектора.

Почему это важно

Игнорирование ремней безопасности — не просто нарушение, а угроза жизни. В случае ДТП:

  • непристёгнутый пассажир может нанести травмы себе и другим;
  • риск смертельного исхода возрастает в разы;
  • водитель может потерять контроль из-за внезапного удара телом сзади.

Ремень снижает риск серьёзных травм на 50–70%, особенно при лобовых столкновениях.

Водитель обязан следить, пристёгнуты ли все в салоне. Даже если пассажир сам отказался — штраф получит тот, кто за рулём. Простая проверка перед поездкой может не только сэкономить деньги, но и спасти жизнь.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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