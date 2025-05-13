Сотрудники ГАИ с 15 мая будут штрафовать всех без разбора на 1500 рублей: россияне об этой «фишке» почему-то забывают

Согласно пункту 2.1.2 ПДД РФ, водитель обязан обеспечить использование ремней безопасности всеми пассажирами — и спереди, и сзади.

Если кто-то в машине не пристёгнут:

штраф 1500 рублей получает именно водитель (ст. 12.6 КоАП РФ);

штраф выписывается вне зависимости от того, сколько человек нарушило правило.

На практике инспекторы ГИБДД проверяют всех пассажиров, включая тех, кто сидит сзади. Особенно часто это происходит при остановках в черте города или на трассах.

А пассажир несёт ответственность?

Да. Пассажиру грозит:

предупреждение или

штраф до 500 рублей (ст. 12.29 КоАП РФ).

Однако в большинстве случаев — особенно если пассажир признаёт вину — сотрудники ограничиваются устным замечанием. Но это на усмотрение инспектора.

Почему это важно

Игнорирование ремней безопасности — не просто нарушение, а угроза жизни. В случае ДТП:

непристёгнутый пассажир может нанести травмы себе и другим;

риск смертельного исхода возрастает в разы;

водитель может потерять контроль из-за внезапного удара телом сзади.

Ремень снижает риск серьёзных травм на 50–70%, особенно при лобовых столкновениях.

Водитель обязан следить, пристёгнуты ли все в салоне. Даже если пассажир сам отказался — штраф получит тот, кто за рулём. Простая проверка перед поездкой может не только сэкономить деньги, но и спасти жизнь.