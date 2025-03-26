С апреля водительские права станут недействительными: новое правило ГИБДД ставит в ступор всех водителей

С началом апреля следующего года в России вступит в силу закон, касающийся регуляции статуса водительских прав, полученных за границей.

По новому закону, все иностранцы, а также россияне, вернувшиеся на родину и имеющие нероссийские права, должны будут обменять их на российские в течение трех недель после получения статуса временного или постоянного жителя РФ.

Для россиян, получивших права во время проживания за рубежом, закон предусматривает годичный срок для обмена после возвращения в страну. В процессе обмена они обязаны повторно сдать теоретический экзамен.

Исключение сделано для владельцев российских прав, выданных в Белоруссии, а также для дипломатических работников и членов их семей, которым не потребуется проходить дополнительное обучение или экзамены для замены прав.

Нарушение этих нововведений повлечет за собой административное наказание, включая штрафы до 15 000 рублей и временное отстранение от управления транспортом.

Процедура получения российского водительского удостоверения будет включать сдачу только теоретического экзамена для основных категорий транспорта (М, А, В). Водители грузовиков и автобусов, однако, должны будут пройти полный курс обучения и сдать оба экзамена.

Граждане стран, где русский язык официальный, могут обменять права после сдачи теоретического экзамена без дополнительных проверок.