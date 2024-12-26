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С 27 декабря они пропадут из всех магазинов: «Пятерочка» приняла новое решение для всех россиян

Крупнейшие ретейлеры России, включая торговые с...

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Крупнейшие ретейлеры России, включая торговые сети Х5 Group — владельцы магазинов «Пятёрочка», «Перекрёсток», и «Чижик», а также онлайн-платформа Wildberries, приняли решение о временном прекращении продаж шпрот торговой марки «За Родину».

Решение было вызвано сообщениями о случаях отравления этим продуктом, произошедшими в Екатеринбурге, сообщает rbk.

Детали приостановки продаж

18 декабря Х5 Group официально объявила о прекращении продажи шпрот «За Родину» по всей России и остановке поставок в распределительные центры в ожидании результатов расследования.

«Мы немедленно отреагировали на сообщения о проблемах, приостановив продажи и поставки данных шпрот», — отметили в Х5 Group.

Wildberries также быстро удалил данный продукт со своей платформы и прекратил обработку активных заказов, информируя клиентов о возврате денег через систему уведомлений в пользовательских аккаунтах.

Ответ производителя

Производитель шпрот, компания «За Родину», сообщил о начале всесторонних лабораторных анализов партий своей продукции. Они утверждают, что их процесс стерилизации уничтожает все потенциально опасные бактерии, в том числе возбудителей ботулизма.

«Мы внимательно рассматриваем все поступающие жалобы и сотрудничаем с контрольными органами для выяснения обстоятельств», — говорится в заявлении компании.

Мнения экспертов

Эксперты по пищевой безопасности подчеркивают, что случаи ботулизма в стерилизованных консервах крайне редки, но отравления возможны из-за производственных нарушений.

«Любое отклонение от установленных процедур, такое как недостаточная стерилизация или повреждение упаковки, может привести к загрязнению продукции», — указывают специалисты.

Воздействие на рынок

Прекращение продаж шпрот «За Родину» крупными сетями может серьёзно ударить по репутации бренда в условиях жесткой конкуренции на рынке консервации. Потеря доверия потребителей может привести к значительным потерям в продажах.

Советы потребителям

Тем, кто уже успел приобрести шпроты «За Родину», рекомендуется воздержаться от их употребления до окончания проверки. Покупатели через Wildberries будут автоматически возмещены за отменённые заказы.

Инцидент с шпротами «За Родину» подчеркивает значимость строгого соблюдения стандартов качества на всех этапах цепочки поставок. Покупателям важно оставаться информированными и избегать употребления продукции, стоящей под вопросом.

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