«Пустить ему пулю в лоб»: Кадыров сказал, что необходимо делать с зачинщиками беспорядков

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к представителям правоохранительных органов с призывом задерживать инициаторов беспорядков, не пренебрегая использованием огнестрельного оружия, сообщили РИА Новости.

Рамзан Кадыров заявил, что ни один человек не должен выходить на несанкционированные беспорядки, в противном случае сотрудники МВД и Росгвардии имеют право на три предупредительных выстрела, но если и они не успокоят взбунтовавшихся, то четвертый раз Глава Чечни приказал стрелять «в лоб».

Напомним, что в Махачкале в минувшее воскресенье разъяренная толпа вторглась на территорию взлетно-посадочной полосы аэропорта, чтобы найти прилетевших граждан из Израиля, более того, бунтовщики проверяли все машины на территории аэропорта.

По факту массовых беспорядков было возбуждено уголовное дело. Также, согласно данным управления правоохранительных органов, по Северо-Кавказскому федеральному округу было задержано более 80 человек.