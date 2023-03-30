Онкобольной актер драмтеатра попытался совершить суицид прямо на сцене во время спектакля

В Бурятии онкобольной актер драмтеатра попытался покончить с собой на сцене во время спектакля

Больной раком 34-летний актер в Бурятии попытался свести счеты с жизнью на сцене прямо во время спектакля. Артур Шувалов служит в драмтеатре Улан-Удэ, пишет Babr Mash.

Примечательно, что своим поступком артист не хотел обратить внимание на болезнь, он выразил протест против смены художественного руководителя театра.

"В моей смерти вините руководство", — выкрикнул артист публике.

Все случилось уже после основной части постановки, когда все занятые в ней актеры вышли на традиционный общий поклон.

Шувалову пришли на помощь быстро, вызвали скорую, он госпитализирован.