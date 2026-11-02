Польза

ВТБ: понедельник – самый популярный день для открытия вкладов

Ольга Созонова Автор статьи
По данным ВТБ за 9 месяцев 2026 года, клиенты ч...

пресс-служба ПАО ВТБ

По данным ВТБ за 9 месяцев 2026 года, клиенты чаще всего открывают вклады в начале недели. На понедельник приходится и самый крупный средний чек.


Лидером по открытиям вкладов как по доле в объеме, так и по количеству оказался понедельник. На него приходится 28% от всех новых вкладов в течение недели по объему и 24% – в штуках, и самый крупный средний чек по этому продукту за все семь дней.

Каждый пятый вклад открывается во вторник – на этот день приходится 20% всех открытий вкладов. На третьем месте – среда. Несмотря на то, что доля открываемых вкладов по объему и по штукам в среду ниже, чем в два предшествующих дня (17% и 16% соответственно), средняя сумма вклада всего на 8% меньше, чем в понедельник.

Самый непопулярный день для новых вкладов – воскресенье. На конец недели приходится всего 3-5% открытий, и самый низкий средний чек – в два раза ниже, чем в понедельник.

На фоне сохранения ключевой ставки 14% вклады остаются «тихой гаванью» с фиксацией высокой доходности на определенный срок, сообщали ранее аналитики банка. В ВТБ ставки по рублевому вкладу на два месяца составляют до 14% годовых, по длинным срокам – до 13,9%. По оценкам ВТБ, за 9 месяцев 2026 года объем розничных пассивов в российских банках увеличился на 2% (+1,6 трлн рублей) и превысил 67,4 трлн рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

9 часов назад

Кефир больше не оставляю киснуть в холодильнике: смешиваю с манкой и яблоками — пеку мягкий пирог без масла

Кулинария

день назад

Обычную тыкву превращаю в шоколадный десерт: добавляю какао и яйца — получается влажный пирог без муки

Кулинария

день назад

Не выбрасываю оставшуюся овсяную кашу: добавляю яблоко и корицу — получаются мягкие оладьи

Кулинария

22 часа назад

Вместо привычных оладий готовлю яблочные колечки: окунаю в тесто и жарю — внутри сочный фрукт, снаружи румяная корочка

Кулинария

20 часов назад

Сухой творог больше не выбрасываю и не жарю из него сырники: добавляю сметану — получается нежный десерт

Кулинария

день назад

Капусту больше не шинкую для салата: режу крупными ломтиками и запекаю под сыром

Кулинария

день назад

Домашнее печенье получается твёрдым уже на следующий день: какую ошибку допускают при замешивании теста
Новости Казани
11 минут назад

Казань присоединится к этнографическому диктанту: площадки и расписание

Казань присоединится к XI Международному «Больш...

Не у нас

20 секунд назад

Россияне рассказали, какие данные никогда не доверят нейросетям

Кулинария

час назад

Из обычных овсяных хлопьев готовлю шоколадный десерт: смешиваю с бананом и какао — вкуснее привычной каши

Кулинария

3 часа назад

Макароны больше не подаю просто с сыром: заливаю молоком и яйцами — получается сладкая запеканка с румяной корочкой

Новости Казани

3 часа назад

Госэкспертиза одобрила проект здания с ресторанами на Подлужной
Туман и до +9 градусов: погода в Татарстане 2 н...
Новости Татарстана
час назад

Туман и до +9 градусов: погода в Татарстане 2 ноября

Новости Татарстана

4 часа назад

Архитекторы новой республики: как команда Шаймиева строила Татарстан

Новости Татарстана

10 часов назад

Татарстан обошел все регионы по числу заявок на конкурс школьных музеев

Новости Казани

11 часов назад

УНИКС уступил «Локомотиву-Кубань» и потерял место в тройке лидеров
Историческое здание на Большой Красной отремонт...
Новости Казани
час назад

Историческое здание на Большой Красной отремонтируют за 109,6 млн рублей
Госпакеты пяти предприятий Татарстана выставят ...
Новости Татарстана
2 часа назад

Госпакеты пяти предприятий Татарстана выставят на торги в 2027 году