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ВТБ: объем рефинансирования кредитов наличными превысил 20 млрд рублей

Служба новостей Автор статьи
ВТБ за 9 месяцев 2026 года выдал более 20 млрд ...

пресс-служба ВТБ

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ВТБ за 9 месяцев 2026 года выдал более 20 млрд рублей на рефинансирование потребительских кредитов. В третьем квартале объем выдач вырос на 32% ко второму кварталу, обеспечив половину всего объема года. Доля рефинансирования в общих продажах кредитов наличными с начала года выросла втрое. По прогнозам банка, в четвертом квартале тренд укрепится за счет «высокого сезона» и осознанного подхода заемщиков к управлению финансовой нагрузкой.

По данным ВТБ, средний срок рефинансирования составляет 4 года и 9 месяцев и существенно не меняется. Заемщики предпочитают серьезно не сокращать его, а снижать ежемесячный платеж до комфортного для себя уровня. Средний размер займа при этом держится около 1 млн рублей — с начала года он вырос на 8%.

«Спрос на рефинансирование диктуется не столько изменением ставок, а осознанным подходом заемщиков к управлению долговой нагрузкой. Даже в условиях, когда кредитные ставки держатся на текущем уровне, клиенты видят эффект от консолидации: несколько дорогих кредитов заменяются одним, а ежемесячный платеж становится ниже. Мы ожидаем, что эта тенденция сохранится: спрос на оптимизацию финансовых обязательств остается устойчивым, а рефинансирование воспринимается как рабочий инструмент управления личным бюджетом, а не как способ поймать момент на рынке», – отметил заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.

Программа рефинансирования ВТБ позволяет объединить до шести кредитов, оформленных в других банках, включая потребительские займы, автокредиты и задолженность по кредитным картам. По статистике ВТБ, 85% заемщиков рефинансируют один действующий кредит, 12% объединяют два займа, а 3% – три и более договора. Главное условие – отсутствие просроченной задолженности по всем объединяемым обязательствам. Воспользоваться услугой можно уже через четыре месяца после оформления предыдущего кредита.

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