Комментарии аналитиков ВТБ Мои инвестиции

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С начала октября рубль заметно укрепился к юаню...
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Алексей Михеев, инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции:
С начала октября рубль заметно укрепился к юаню: с локального максимума 12,85 руб. 6 октября курс опустился примерно до 12,08 руб. на открытии торгов 28 октября.


Главная причина – рост цен на нефть. Валютная выручка экспортеров поступает на рынок примерно с двухмесячной задержкой. Два месяца назад Brent стоила около $90 за баррель, а еще двумя месяцами ранее – $75. Поэтому нынешнее укрепление рубля закономерно: экспортеры продают все больше валюты. Сейчас Brent торгуется около $116, примерно на $26 дороже. Значит, в ближайшие два месяца предложение валюты от экспортеров продолжит расти.

Рубль поддерживает и разница ставок. Банк России 23 октября второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 14%, тогда как ставка RUSFARCNY на юаневом денежном рынке близка к нулю. Такой разрыв делает выгодными сделки кэрри-трейд, то есть заимствования в юанях с размещением средств в рублевых инструментах, а они увеличивают спрос на рубль.

Есть и краткосрочные факторы. 28 октября заканчивается налоговый период, и в этот раз к ежемесячному НДПИ добавляется квартальный НДД, так что экспортерам придется продавать больше валюты. Кроме того, в эти дни «Газпром нефть», «Татнефть» и НОВАТЭК выплачивают дивиденды – в сумме около 400 млрд руб., примерно столько же, сколько составят платежи по НДД. Дивиденды выплачиваются в рублях, поэтому для этих выплат экспортеры тоже конвертируют валютную выручку. В итоге курс юаня в ближайшие дни может опуститься и заметно ниже 12 руб.

На горизонте следующего года мы ждем, что рубль вернется к ослаблению. Главный фактор – снижение цены отсечения по бюджетному правилу с $59 до $50 за баррель с 2027 года. При прочих равных это увеличит покупки валюты Минфином примерно на 5 млрд руб. в день. Это заметный объем: среднедневной оборот в паре юань – рубль в сентябре составлял 150 млрд руб. Второй фактор – снижение ключевой ставки: мы ожидаем, что после паузы оно продолжится.

При курсе около 12,08 руб. у нас нет уверенности, что это лучшая цена для покупки юаня в ближайшие недели. Рубль может укрепляться и после завершения налогового периода, как из-за уже состоявшегося роста цен на нефть, так и по техническим причинам. Многое будет зависеть от геополитики: при новом обострении на Ближнем Востоке нефть может подорожать еще сильнее. С покупками валюты, возможно, стоит подождать до начала декабря. Мы рекомендуем разделить нужный объем покупок на несколько частей и приобретать валюту постепенно до конца года. Так инвестор распределяет валютный риск во времени.

Сергей Селютин, начальник управления торговых операций ВТБ Мои Инвестиции:

Рубль укрепился до максимума за последние два с половиной месяца, однако уже в ноябре ситуация может измениться. Сейчас подходящий момент, чтобы оценить уровень валютной диверсификации портфеля и при необходимости увеличить долю валютных активов.

Укреплению рубля способствовали налоговый период с выплатой нефтяными компаниями квартального налога на дополнительный доход (НДД), крупные дивидендные выплаты экспортеров в октябре – около 400 млрд рублей, а также сохранение ключевой ставки на высоком уровне – 14%.
В ноябре спрос на иностранную валюту может вырасти, в том числе из-за увеличения объёмов покупок в рамках бюджетного правила. Это способно оказать давление на рубль.

Валютная составляющая портфеля помогает снизить риски, связанные с колебаниями курса. Добавить ее можно, например, через покупку юаней на Московской бирже (CNYRUB_TOM) или использование валютных фьючерсов (CNY-12.26).

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