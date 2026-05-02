Фермер пережил клиническую смерть и описал свои ощущения

Фермер из штата Висконсин Филипп Хашейдер пережил клиническую смерть после сердечного приступа во время тренировки, как сообщает The Mirror. После того как он выполнил 20 подъемов штанги, мужчина потерял сознание. Его сердце не билось около шести минут, однако врачам удалось вернуть его к жизни.

Хашейдер рассказал, что в момент остановки сердца ощущал себя вне собственного тела и, по его словам, наблюдал за происходящим со стороны, включая попытки медиков его спасти. Он добавил, что чувствовал легкость и хотел дать понять врачам, что с ним все в порядке.

Пережитое состояние мужчина описал как пребывание в бесконечном пространстве без боли и страха. По его словам, вокруг ощущалась некая энергия, но никаких образов, связанных с небом или звездами, он не видел.

После случившегося, как отметил Хашейдер, его взгляды на жизнь изменились, и теперь он считает, что может делиться с другими ощущением надежды.

Похожий случай ранее произошел в Красноярском крае в декабре 2024 года. Тогда, по данным врачей, пациента удалось вернуть к жизни спустя 3,5 часа после остановки сердца, и впоследствии он полностью восстановился.

