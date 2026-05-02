Благодатный огонь: значение и редкие случаи в истории

Анна Сальникова
Схождение Благодатного огня в Великую субботу считается одним из ключевых событий для православных. Как сообщают «Актуальные новости», верующие связывают это явление с продолжением существования мира еще на один год.

Согласно церковной традиции, первые упоминания о необычном свете в Гробе Господнем относят к апостолу Петру. Он, как передается, описывал яркое сияние, появившееся в святом месте.

Научного объяснения этому явлению до сих пор нет. Физик Андрей Волков из Курчатовского института во время наблюдений зафиксировал редкий длинноволновой импульс перед появлением огня. Речь шла об электромагнитном излучении, которое указывает на необычный характер явления, однако его источник остается неизвестным.

В истории отмечались случаи, когда огонь сходил не сразу. Сообщается о трех таких эпизодах. В 1101 году пламя не появилось, когда в храм допустили только католиков. В 1579 году задержка произошла из-за запрета на вход для православного патриарха. В 1923 году огонь не сходил до тех пор, пока в храм не разрешили войти арабским верующим.

Согласно преданию, во всех этих ситуациях чудо происходило после того, как доступ в храм снова становился открытым для всех. Верующие воспринимают это как напоминание о том, что святыня должна быть доступна каждому.

Также обращают внимание на то, что таких случаев было три. В христианской традиции это число имеет особое значение, поэтому некоторые богословы считают это неслучайным совпадением.

Часть богословов, как отмечается, рассматривает подобные эпизоды как предупреждение. По их мнению, утрата духовных ориентиров может восприниматься как знак возможных перемен.

