Не у нас

При жаре до 39 градусов россиян могут обязать работать

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

В России начали действовать новые правила оформления листков нетрудоспособности, разработанные Минздравом. Больничный выдают в случаях, когда болезнь, травма или отравление мешают человеку выполнять работу.

Список оснований для временной нетрудоспособности расширили. Теперь он включает лечение в санатории, уход за родственниками и помощь пожилым членам семьи. Также оформить больничный можно при карантине, беременности, усыновлении ребенка и протезировании в стационаре.

Рекомендуем также:

  1. Ремонт больше не будет прежним: 8 стильных и долговечных материалов, которые заменят обои и линолеум в 2026 году
  2. Пенсия-2027 меняет правила игры: почему увольнение внезапно стало единственным способом получить индексацию

Депутат Госдумы Алексей Куринный ранее отмечал, что изменения позволяют точнее оценивать состояние пациентов. По его словам, новые правила должны сократить количество случаев необоснованного оформления больничных.

В 2026 году, как ожидается, увеличится максимальный размер выплат по больничным. Предельная сумма может вырасти до 200 тысяч рублей, что почти в полтора раза больше прежнего уровня.

Средний размер дневного пособия составит около 6 тысяч рублей. Однако такую выплату смогут получать только те, у кого страховой стаж превышает восемь лет, а зарплата составляет более 233 тысяч рублей в месяц.

Рекомендуем также:

  1. Ремонт больше не будет прежним: 8 стильных и долговечных материалов, которые заменят обои и линолеум в 2026 году
  2. Пенсия-2027 меняет правила игры: почему увольнение внезапно стало единственным способом получить индексацию
  3. «Прочее» в платежке оказалось ловушкой: как россиян по ЖКХ обворовывают через незаметные начисления каждый месяц

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Гороскопы

день назад

Жизнь изменится до неузнаваемости уже с 9 мая: три знака зодиака окажутся в центре судьбоносных событий

Гид по Казани

47 минут назад

Бар, караоке, баня или фотосессия: как провести мальчишник и девичник в Казани

сетки в приточные вентиляторы от насекомых

Гороскопы

16 часов назад

Май перевернёт жизнь этих знаков: астрологи раскрыли тех, кто получит максимум в 2026 году

Гид по Казани

2 дня назад

Где найти всё для себя: женский гид по полезным компаниям

декапирование волос в Нижнем Новгороде

Кулинария

день назад

Забудьте про колбасу на завтрак: этот паштет из куриной грудки получается нежным и вкуснее в разы

Кулинария

день назад

Всего стакан овсянки — и магия на кухне: пирог, который съедают быстрее, чем остывает

Кулинария

10 часов назад

Жарка больше не нужна и лишнее масло тоже: немецкие котлеты в духовке получаются сочными и нежными

Польза

день назад

Отказался от дорогого сайдинга и не пожалел: простой материал помог обновить фасад и сэкономить 200 тысяч

Гороскопы

день назад

Май 2026 станет месяцем судьбоносных перемен: астрологи раскрыли даты денег, любви и самых опасных периодов
Новости Казани
10 часов назад

Экс-замглавы УФАС Татарстана пошел под суд по делу на 146 млн

В Татарстане завершено расследование уголовного...

Новости Казани

20 минут назад

Фермер предстанет перед судом за финансирование взятки

Новости Татарстана

57 минут назад

Электромонтажник погиб от удара током в Бугульме

Новости России

час назад

Размер пенсии окажется неприятным сюрпризом: названы причины, которые снижают будущие выплаты

Новости Татарстана

час назад

Речной маршрут Казань – Набережные Челны дополнят остановкой в Камском Устье
В Казани частные дома оказались дешевле трехком...
Новости Казани
день назад

В Казани частные дома оказались дешевле трехкомнатных квартир

Новости Казани

2 часа назад

В Казани мотоциклист погиб в ДТП с легковым автомобилем

Новости Татарстана

2 часа назад

ДТП на трассе М-7 в Татарстане унесло две жизни

Новости Казани

3 часа назад

Банк ДОМ.РФ открыл прием заявок на кредитование подрядчиков ИЖС в рамках программы «зонтичного» поручительства
Рыночная ипотека под 11,9% в Татарстане: маркет...
Интересное в Казани
6 дней назад

Рыночная ипотека под 11,9% в Татарстане: маркетинг или реальность? Разбираем механику сделки