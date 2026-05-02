При жаре до 39 градусов россиян могут обязать работать

В России начали действовать новые правила оформления листков нетрудоспособности, разработанные Минздравом. Больничный выдают в случаях, когда болезнь, травма или отравление мешают человеку выполнять работу.

Список оснований для временной нетрудоспособности расширили. Теперь он включает лечение в санатории, уход за родственниками и помощь пожилым членам семьи. Также оформить больничный можно при карантине, беременности, усыновлении ребенка и протезировании в стационаре.

Депутат Госдумы Алексей Куринный ранее отмечал, что изменения позволяют точнее оценивать состояние пациентов. По его словам, новые правила должны сократить количество случаев необоснованного оформления больничных.

В 2026 году, как ожидается, увеличится максимальный размер выплат по больничным. Предельная сумма может вырасти до 200 тысяч рублей, что почти в полтора раза больше прежнего уровня.

Средний размер дневного пособия составит около 6 тысяч рублей. Однако такую выплату смогут получать только те, у кого страховой стаж превышает восемь лет, а зарплата составляет более 233 тысяч рублей в месяц.

