ЖКХ переходит на новые правила расчета с мая: что изменится в платежках и почему это важно знать

С мая в сфере ЖКХ вступают в силу обновлённые правила расчёта платы по индивидуальным приборам учёта. Формально тарифы на воду и другие коммунальные ресурсы остаются прежними, однако сам механизм начислений заметно ужесточается. Теперь ключевым становится не просто наличие счётчика, а его официальная «легальность» — подтверждённая поверка и корректные данные в реестре.

Для многих россиян это может обернуться неожиданным ростом сумм в квитанциях. И дело будет не в повышении тарифов, а в том, что прибор учёта перестанут считать действующим.

Что изменится в расчётах по счётчикам

Главное новшество — переход к оплате исключительно по достоверным и подтверждённым показаниям. Если срок поверки счётчика истёк, прибор отсутствует в государственном реестре или проверка проведена компанией без аккредитации, такой счётчик фактически приравнивается к отсутствующему.

В этом случае управляющая организация обязана перевести квартиру на расчёт по нормативу потребления. А если просрочка затянется, к нормативу добавят повышающий коэффициент. В ряде регионов он достигает 1,5.

Это означает, что даже при экономном расходе воды сумма в платёжке может вырасти ощутимо — просто потому, что прибор больше не признаётся действующим.

«Виртуальные» показания больше не пройдут

Отдельное внимание уделят так называемым виртуальным данным. Если собственник долго не передаёт показания, указывает подозрительно низкие или нулевые значения при фактическом проживании, либо фиксируются резкие скачки потребления, ресурсоснабжающая организация вправе инициировать проверку.

При выявлении несоответствий возможны доначисления за предыдущие месяцы. Попытки занизить показатели ради экономии всё чаще заканчиваются дополнительными начислениями — и иногда весьма внушительными.

Как избежать переплат

Эксперты советуют внимательно контролировать сроки поверки счётчиков и проверять, чтобы услуги выполняли только аккредитованные организации. Не менее важно регулярно передавать реальные показания и хотя бы раз в год сверять данные в личном кабинете или в квитанциях.

В противном случае основное подорожание коммунальных услуг в этом году может произойти не из-за роста тарифов, а из-за того, что ваш прибор учёта автоматически перестанут считать действующим. И тогда платить придётся по нормативу — с коэффициентом и без учёта реальной экономии, сообщает progorodsamara.ru.

