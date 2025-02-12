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Зоопсихолог Любимова рассказала, как спасти котов от синдрома уставших усов

Вибриссы, или просто усы, помогают кошкам ориен...

pixabay.com

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Зоопсихолог Татьяна Любимова рассказала жителям Самары о так называемом синдроме уставших усов у кошек и опровергла распространенное заблуждение, пишет СамараОнлайн 24.

Вибриссы, или просто усы, помогают кошкам ориентироваться в пространстве, оценивать размеры предметов, ощущать движение воздуха и даже передавать их эмоциональное состояние.

Специалист отметила, что термин «синдром уставших усов» приобрел популярность из-за распространенного мнения о том, что узкие миски и неправильное кормление могут повредить кошачьи вибриссы. Однако, по ее словам, этот синдром не является медицинской проблемой, а представляет собой миф, связанный с неверным толкованием кошачьего поведения. Если усы постоянно соприкасаются с бортиками узкой посуды, животное может испытывать дискомфорт, но это не приводит к их выпадению или ломкости. Чтобы избежать возможного стресса у питомца, специалист советует выбирать миски с широкими краями. При этом она подчеркнула, что некоторые кошки, наоборот, предпочитают есть и пить из высокой или узкой посуды, и контакт усов с ее краями их совершенно не беспокоит. Поэтому важно учитывать индивидуальные предпочтения питомца.

Усы кошки могут ломаться и выпадать, но чаще всего это происходит во время игр. Потеря одного вибрисса не страшна – на его месте вскоре вырастет новый.

Зоопсихолог также добавила, что на состояние усов влияет бытовая химия – даже простого контакта с ее запахом может быть достаточно, чтобы ухудшилось их качество. Кроме того, важную роль играет питание: если в рационе кошки не хватает витаминов или он ей не подходит, это может сказаться на состоянии вибриссов.

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