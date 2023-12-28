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Во время праздников в Казани пройдет вечер татарского стендапа

Во время праздников в Казани пройдет вечер татарского стендапа

afisha-perm.ru

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Казанские комики выступят на мероприятии в Горкинско-Аметьевском лесу во время новогодних каникул. Об этом объявила директор дирекции парков и скверов Айгуль Латыпова.

6 января планируется провести необычный квартирник, где в этот раз для жителей Казани прозвучат выступления татарских комиков.

Ранее на подобных мероприятиях проводились музыкальные выступления под гитару, однако в этом году предпочтение отдается вечеру татарского стендапа.

Латыпова пригласила всех любителей юмора, особенно татарских, присоединиться к мероприятию и поделиться весельем.

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