Во время праздников в Казани пройдет вечер татарского стендапа

Казанские комики выступят на мероприятии в Горкинско-Аметьевском лесу во время новогодних каникул. Об этом объявила директор дирекции парков и скверов Айгуль Латыпова.

6 января планируется провести необычный квартирник, где в этот раз для жителей Казани прозвучат выступления татарских комиков.

Ранее на подобных мероприятиях проводились музыкальные выступления под гитару, однако в этом году предпочтение отдается вечеру татарского стендапа.

Латыпова пригласила всех любителей юмора, особенно татарских, присоединиться к мероприятию и поделиться весельем.